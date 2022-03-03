俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，戰爭進入第8天，西方國家紛紛在金融、體育、音樂、藝術等領域制裁俄羅斯。但最令人匪夷所思的是，昨天在中國大陸的社交媒體上，一條新聞一度擠到了熱搜第一：俄羅斯的貓也被制裁了。發動制裁的，是一個叫貓科動物國際聯合會（FIFe）的西方組織。

大陸知名時政類資深媒體人「牛彈琴」發文直呼事態發展太荒唐，連俄羅斯的貓都被制裁了，「照這樣制裁下去，俄羅斯方塊正在瑟瑟發抖，門捷列夫的元素週期表都要說再見了。」

貓科動物國際聯合會（FIFe）近日宣佈，任何在俄羅斯飼養的貓，都不得在俄羅斯境外的FIFe官方血統書上進行登記；同時，俄羅斯的寵物參展商，不得參加任何俄羅斯境外的FIFe寵物展。「俄羅斯的貓，估計也都很詫異，狗還沒說什麼意見，怎麼自己就被制裁了？」

「牛彈琴」表示，一般人理解的制裁，主要是經濟、金融、科技領域，比如，貿易抵制、投資封鎖、芯片等高科技產品管制等等，但這次西方對俄羅斯的制裁，已經遠遠超出了一般人理解的範圍。從俄烏開戰迄今，西方國家陸續在各領域宣布對俄羅斯展開制裁，包括：

1，歐洲年度音樂盛會「歐洲歌唱大賽」宣佈，本屆賽事，不接受俄羅斯歌手參賽。

2，Netflix宣佈，拒絕俄羅斯要求「免費播出俄羅斯新聞頻道和娛樂頻道」。

3，迪士尼、華納兄弟等宣佈，暫停在俄羅斯上映新的電影和戲劇。

4，國際足聯（FIFA）和歐洲足聯（UEFA）宣佈，禁止俄羅斯國家隊、俱樂部球隊參加兩聯盟旗下所有比賽。

5，國際冰球協會宣佈，取消俄羅斯參加各級冰球賽事的資格……

6，按照國際滑聯的決定，俄羅斯「三套娃」（花樣滑冰選手：謝爾巴科娃、特魯索娃以及瓦利耶娃）已無法亮相即將開始的花滑世錦賽。

7，普丁被國際柔道聯合會暫停了名譽主席頭銜，世界跆拳道聯盟還撤銷了他的榮譽黑帶九段稱號。

8，美國、加拿大、澳大利亞和芬蘭等國，拒絕銷售俄羅斯產伏特加酒，據說一些俄羅斯伏特加被公開倒掉。

9，德國慕尼黑市長宣佈，慕尼黑愛樂樂團解聘了享譽國際的俄羅斯指揮家捷傑耶夫，理由是他沒譴責俄羅斯「入侵」，「基輔和慕尼黑是友好城市」。

10，荷蘭鹿特丹也警告，如果捷傑耶夫不與普丁保持距離，將取消他指揮的所有音樂會包括將於9月舉行的捷傑耶夫音樂節。

11，一些西方國家音樂廳，宣佈停止演奏柴可夫斯基音樂，取消天鵝湖芭蕾演出……

12，據說，歐洲有大學的杜斯妥也夫斯基（俄國知名作家，作品有：《罪與罰》、《卡拉馬佐夫兄弟》、《白痴》...等）的課程，也暫時被停了。

13，最荒唐的，應該就是俄羅斯的貓也被制裁了……

「牛彈琴」感嘆，什麼「藝術無國界」、「科學無國界」、「體育無國界」，等等等等，在殘酷現實面前，都被擊打得粉碎。「以至於很多朋友感嘆，陀思妥耶夫斯基估計氣得都要從棺材蓋里爬出來了，照這樣制裁下去，俄羅斯方塊正在瑟瑟發抖，門捷列夫元素週期表都要說再見了。」

世界著名的俄羅斯女高音歌唱家安娜·奈瑞貝科就很痛苦，在西方壓力下，旅居海外的她不得不發聲明說：「我是一個俄羅斯人，我愛我的國家，我在烏克蘭也有很多朋友，痛苦和折磨讓我心碎。我希望這場戰爭能夠停止，人們能夠生活在和平之中。這就是我所希望和祈禱的。＂」

她同時表達了無奈：「不應該強迫藝術家侮辱其祖國，我不是政治人物，我就是一名藝術家，我的目標，是使人們能夠跨越政治分歧團結起來。」但現在，她本身就被撕裂了。

這一切，應該也出乎俄羅斯官方意料，俄外長拉夫羅夫3月2日也感慨：「俄羅斯已經做好了被制裁的準備，但萬萬沒想到，制裁會針對運動員、記者和文化界人士。」現在，俄羅斯貓也被制裁了，估計他和普丁更沒想到。

對於俄烏戰爭的事態發展，「牛彈琴」提出3點看法：

第一，時代在發展，萬物皆可制裁。

從踢出SWIFT到關閉領空，從拒絕各種比賽到封殺各式演出，從剝奪各種榮譽到陀翁課程取消，甚至阿貓阿狗都沒法例外。一旦制裁開始，任何事情都可以成為武器，匪夷所思，但卻又堂而皇之。制裁也要有度有道，這樣做，是不是真走火入魔了呢？

第二，如果制裁有用，那戰爭就不會爆發了。

此前，西方對俄羅斯制裁了100多次，如果制裁有用，還有現在的烏克蘭危機嗎？如果制裁有用，還有現在的戰況激烈嗎？所以，中方的態度很明確：堅決反對任何非法單邊制裁，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會給相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。「有些人，就不掂量掂量，將一個大國逼到絕境的嚴重後果。」

第三，我們也別笑，這其實給我們上了很好的一課。

以前，矛頭對準的是伊朗；現在，槍口瞄准的是俄羅斯。以後呢？想想對華為的各種莫須有罪名吧，你能保證更荒唐的事情，某一天不發生在中國或別的國家身上，甚至這些國家的貓貓狗狗身上。

「牛彈琴」感慨，這真是一個荒唐的世界，有些事讓人痛心，也讓人哭笑不得，但我們還必須保持足夠的冷靜和清醒。

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