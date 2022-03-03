取自蔡英文臉書

高雄興達電廠事故引發全台大停電，蔡英文總統今天上午接見美國前國務卿蓬佩奧並頒授勳章，原已在臉書預告將有網路直播，在獲知停電後緊急通知取消。不過仍難擋網友怒火，直接在直播預告中怒嗆「總統還有電直播？」、「用愛發電？」灌爆蔡英文臉書。

總統府發言人張惇涵在全台陸續停電後表示，目前總統府供電未受影響，但總統上午接見美國前國務卿蓬佩奧之網路直播，則暫時取消，「請各界見諒」。外界質疑總統府未停電卻取消直播，是顧及外界觀感？對此，張惇涵回應，「沒有補充說明」。

蔡英文今天上午在臉書預告，「大家早安！稍後十點，我將在總統府內，頒授美國前國務卿蓬佩奧特種大綬景星勳章，感謝他對提升台美關係的卓著貢獻。歡迎大家一起加入直播，也幫我分享出去！」

不過在停電後，臉書火速貼出「小編報告」，說明總統接見美國前國務卿行程仍照常進行，「今日上午各地停電原因目前政府單位正在釐清中，將會儘速向大家報告及說明。惟因停電之故，直播暫時取消」。

網友隨即湧入該則預告貼文留言「謊言發電，always」「全台大停電！什麼鬼啊？扯爆」「總統府還有電直播嗎？」還虧總統府「接見美國官員會停電嗎」「四個不同意，台灣更沒力」，網友還自發性的拿「用愛發電」留言接力。

網友痛批，停電真的是「歸剛欸！」並向蔡英文總統喊話，「您前天接見工商團體時說保證台灣電力穩定，才過2天就立刻被打臉。請問蔡政府要欺騙大家到什麼時候？」

眼見難平眾怒，總統府發言人也趕緊在留言中貼出府方說明停電事故的新聞稿，說明「初步了解是因高雄興達電廠事故所導致」，請各界見諒。但網友仍不罷休，持續灌爆蔡英文臉書。