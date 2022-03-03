美國26歲新生代超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），以179公分的高䠷身材及厭世的高級長相受到眾人矚目，加上她還是知名度超高的「卡戴珊家族」其中一員，使她尚未出道前就累積超高人氣，成為模特兒後身價更是水漲船高，躍升最富有的超模之一。近日忙著前往法國參加巴黎時裝周的她，日前也登上時尚雜誌封面，以「裸體」展現身體之美，引起網友熱烈討論。

在釋出的形象照中，坎達兒珍娜除了穿上比基尼外，西裝外套的造型中裡面幾乎沒穿，大方秀出性感的半球曲線，不過這些都還不夠，其中一張照片裡，坎達兒珍娜甚至全身脫光，一絲不掛的倒臥在地上，僅用長腿巧妙的遮住下半身重點部位，上半身則直接露出傲人雙峰曲線，即使照片都經由黑白濾鏡處理，依然辣到最高點。

不少網友及演藝圈好友看到後都忍不住留言「坎達兒!!!」、「WOW」、「太美了！但這個可以PO嗎？」、「美死我了」；就連自家姊妹科勒卡達夏（Khloé Kardashian）與凱莉珍娜（Kylie Jenner）都表示「Excuuuuuuse me」、「beautiful」，吸引超過1003萬人按讚。

另外，一向敢秀敢露的坎達兒珍娜，近日前往法國參加時裝周時，在活動開始之前她還不忘走出陽台與媒體及現場粉絲打招呼，當時的她故意將外套脫一半，並將內搭的白色小背心拉至腰間，大方秀出纖細好身材，眼尖的網友還發現她疑似沒穿內衣便出來拍照，隨興又自然的性格再度圈進大票粉絲。