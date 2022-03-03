龔姓女大生疑因房租問題，持水果刀殺傷室友，之後自殺死亡。(警方提供／林欣儀台中傳真)

疑為房租口角 女大生遭室友砍殺逃跑 回住處驚見她氣絕（民眾提供）

台中市驚傳女大學生持刀劃傷室友後輕生事件。就讀某大學龔姓、林姓女大學生在逢甲商圈租屋同住，今（3日）凌晨林女返家後，疑因房租問題與龔女發生爭吵，龔女一氣之下持刀劃傷林女，而林則逃出租屋處並請人報警，未料，員警事後到兩人租屋處查看，卻發現龔女已輕生死亡。

警方調查，龔女與林女是大學同班同學，兩人感情應該不錯，以每月1萬2000元的價格在逢甲商圈合租一間套房當室友，今天凌晨近1時許，龔女疑因向林女討要6000元房租費用，兩人因此發生爭吵，龔女接著要求林女搬離租屋處，但林女不予理會。

林女遭砍之後，狂奔至警衛室求救，後續被送往醫院救治，並無生命大礙。（民眾提供）

料想不到，氣憤的龔女竟持水果刀劃傷林女，導致林女虎口、左耳及後頸受傷，林女慌忙逃出租屋處，狂奔到不遠處的逢甲大學校門口向警衛求救，並由警衛協助報警、叫救護車送醫，無生命危險。

警方從林女處了解情況後，返回兩人租屋處查看，卻發現套房的房門被從內部以鏈條鎖上，立即請消防人員協助破門進入，才發現龔女已在房內輕生，經送醫不治。

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