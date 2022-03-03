2022年初，越南台商間熱烈討論的話題就是人事成本又上升了。2021年下半年越南台商好不容易等到越南解封，復工比例逐漸回到正常水準時，卻面臨外籍員工社保繳費率調高22％的不利影響，對後疫情時期的越南台商來說是面臨雙重壓力。

KPMG安侯建業海外業務發展中心駐越南所會計師陳家程表示，越南政府為確保外籍員工的權利和義務，並為本地員工提供公平的競爭環境，依第143/2018/ND-CP號議定，自2018年12月1日起，針對持有越南主管部門頒發的工作許可證、執業許可證、執業證書，且越南勞動合約為一年以上或無固定期限勞動合同之外籍員工均強制納入越南社會保險計劃，該議定也明定企業內部人員調動或達到越南法定退休年齡的外籍員工均可豁免納入越南社會保險計劃。

為降低對企業及外籍員工之衝擊，越南當地社會保險法規定外籍員工社保費率分兩階段調整。自2018年12月1日至2021年12月31日，雇主負擔外籍員工社保繳費率為3.5％，員工負擔之繳費率為0％。

但自2022年1月1日起，外籍員工社保費率不論是雇主負擔部分或員工負擔部分都調整與本地員工一致，即外籍員工社保繳費率雇主負擔部分由原3.5％上調至17.5％，增加14％，員工負擔部分由原0％上調至8％，增加8％，合計增加22％，以目前投保薪資上限為每月2980萬越盾計算，每人每年保費將增加近新台幣10萬元。