又發生全台大停電，3日上午9時7分興達電廠開關場事故，造成全台停電戶數共計約549萬戶，經緊急搶修，截至13點目前已復電約412萬戶，相當於已恢復7成5，尚餘137萬戶正積極搶修中。

台電表示，目前除水力機組已啟動發電，南部各電廠巡檢完畢後已陸續啟動併聯，包括南部電廠2、3號機、興達電廠燃氣1、3號機、嘉惠電廠一、二期、豐德2號機等機組，另核三廠待原能會同意後啟動。