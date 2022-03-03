下午1點復電七成五 拚傍晚前全面恢復 14:062022/03/03 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又發生全台大停電，3日上午9時7分興達電廠開關場事故，造成全台停電戶數共計約549萬戶，經緊急搶修，截至13點目前已復電約412萬戶，相當於已恢復7成5，尚餘137萬戶正積極搶修中。 台電表示，目前除水力機組已啟動發電，南部各電廠巡檢完畢後已陸續啟動併聯，包括南部電廠2、3號機、興達電廠燃氣1、3號機、嘉惠電廠一、二期、豐德2號機等機組，另核三廠待原能會同意後啟動。 北市48萬戶全數復電 部分診所啟動疫苗冷藏後送 全台大停電 高雄81萬戶復電 104萬戶仍無電可用 #號機 #復電 #興達電廠 #電廠 #又發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 台電宣布：台中全復電 12:052022/03/03 生活 台中市有10區41萬戶停電 中午前可全部復電 11:392022/03/03 生活 蔡政府執政已5次停電 鄉民怒罵：台灣已淪落後國家 11:062022/03/03 政治 全台大停電 復電時間出爐！中部以北「中午前」 南部「 中午後」 10:512022/03/03 生活 303全台大停電 截至中午恢復7成 12:292022/03/03 財經 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 台新證 主辦怡和國際興櫃掛牌 04:102022/03/03 全球財經 屏東部分鄉鎮陸續復電 核三廠：安全停機中 10:192022/03/03 生活 全台大停電 群創路竹廠停電 啟動發電機維持生產 11:312022/03/03 財經 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 09:242022/03/03 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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