聯合國氣候變遷專家小組近日發布「氣候變遷2022：衝擊、調適及脆弱度」評估報告，指氣候變遷影響比預期嚴重。中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，全球若達不到2050淨零排放，暖化可能高達攝氏2.5度，呼籲政府訂定《氣候變遷行動法》，完備碳定價法規，協助產業低碳轉型，並將淨零路徑納入各部會政策。

聯合國氣候變遷專家小組（IPCC）第二工作小組於本周發布第6次評估報告《氣候變遷2022：衝擊、調適及脆弱度》；內容指出，氣候變遷的影響比預期的更加廣泛且嚴重，全球升溫每增加攝氏0.1度，氣候變遷風險將隨之攀升，儘速啟動調適行動至關重要。對此，民進黨立委洪申翰今邀集學者專家召開記者會提出倡議。

洪申翰指出，今年恰逢台灣「國家氣候變遷調適行動計畫」第二期的最後1年，明年將提出第3期計畫。然而，過去台灣氣候變遷調適治理缺少長期穩定的科學研究投入，且未發展「衝擊評估」與「風險分析」，導致各部會行動計畫回應氣候風險成效不明；同時，環保署作為主管機關，也缺乏協調指揮的管考機制。

洪申翰說，應透過《溫管法》修法，將主責歸回到國發會，且明定基金一定比例用於調適，以確保減碳與調適能夠並重。尤其，台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台的專職研究人力、投入氣候變遷科學研究的資源和經費，與國際相比嚴重不足，建議整合政府目前的研究資源，成立國家級氣候變遷科學研究專責機構，投入更多的人力及經費，發展台灣在地尺度的衝擊評估與風險分析。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，去年IPCC第一工作小組發布「氣候變遷物理科學」第6次評估報告，內容指出無論如何快速與深度減排，攝氏1.5度暖化已是現在進行式，且未來若達不到2050淨零排放，暖化更可能高達攝氏2.5度。

「全球炙熱化的衝擊已是無法避免，除了急速與深度減排，更需具體的調適作為。」許晃雄說，第二工作小組的「衝擊、調適及脆弱度」報告評估，指出旱期延長將導致全球一半的人口每年面臨至少1個月的水資源短缺，要能做到有效調適，物理科學及衝擊評估不可偏廢。

德國氣候服務中心科學家黃若亭指出，台灣需要關注這次報告提到高溫及熱浪對健康風險的影響，高溫也降低生產力進而影響GDP，政府未來勢必要把淨零、調適、減災、永續指標等政策進行整合。建議可思考成立專責的氣候科研機構，穩定產出具公信力的研究成果，讓各方利害關係人可藉此規劃、執行調適行動。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，​本次的衝擊與調適報告，除了警示增溫超過1.5度時，全球經濟衝擊將比2009年金融危機、新冠疫情更為顯著外，也指出各國現行調適策略中，多有「不當調適」的作為，存在顯著的調適鴻溝。

趙家緯認為，台灣應掌握新一期國家氣候調適方案與溫管法修法的機會之窗，盤點這10年間國家調適計畫及方案所存有的不當調適及調適鴻溝，透過修法新增調適專章，建構完整治理體制，才能編列充足預算因應氣候風險。

洪申翰、許晃雄等人也呼籲，蔡政府應儘速將《溫管法》大修成《氣候變遷行動法》，達成國際淨零路徑；完備台灣碳定價法規並儘速執行，以接軌歐盟及國際碳關稅。同時，也應提出具體方案協助產業低碳轉型，研議台灣實施碳邊境調整機制，而淨零路徑也該納入各部會政策規劃。