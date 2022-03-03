全台各地今天上午發生停電事故，國民黨立法院黨團及民眾黨立法院黨團要求經濟部長王美花下台負責。對此，行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在會院指示，盡速恢復供電並妥善說明停電原因，同時盡快調查事故原因並提出報告，若有人為疏失一定究責。

羅秉成指出，停電事件相關原因，王美花部長已經有所說明，初步調查是興達電廠開關場故障，但實際故障原因須進一步調查，蘇貞昌已要求徹底調查，盡速提出檢討報告。

針對停電事故，蘇貞昌在行政院會提出兩點指示，首先是優先恢復供電，並對外界說明停電原因，後續盡速調查肇事原因。

羅秉成強調，今天全台各地多處停電，並非供電不足，今早供電非尖峰時間，備轉容量達24％，整體相對穩定，請民眾不要誤會是能源政策有問題或是缺電。

羅秉成提到，目前電網設計相當脆弱，這次南部興達電廠的開關場故障，造成龍崎超高壓變電所也跟著故障，導致電力無法往北供應，北部則因為低頻要降載，降載後就須停電，這是台灣電網設計使然，政府必須面對這問題，往後電網改善要設法解決。

羅秉成表示，電力能源政策改革與時俱進，不斷討論，台灣電力配置的情況，導致局部地區發生問題，連動會影響其他區，因此，三接要加緊腳步完成，相關進度具體作為會向外界報告。