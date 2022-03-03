西螺鎮福田里一處路口因號誌不亮，2名駕駛人不慎發生擦撞。（周麗蘭攝）

全台今天大停電，雲林縣有11鄉鎮市、10萬7000多戶停電，以斗六市停電範圍最大；到下午1點有9萬1958戶恢復供電，1萬3263戶仍停電，未恢復供電戶以斗六市最多。

雲林縣今天臨時停電區域達半個縣境，包括斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、元長鄉、四湖鄉、崙背鄉、麥寮鄉、大埤鄉。

斗六市的停電範圍最大，包括西平路、明德北路、正心一路、文生路、建興路、雲林路二段、正心路、文和路、虎溪路、保長路、廣西路、民生路、慶生路、鎮北路、南京路、上海路、興農路、北祥街、文化路、中正路、大同路、鎮東路、大學路、南揚街、中山路、育英北街、安定路、育英南街、杭州街、興華街、省中街、德北路2段、明德北路3段、北平路、杭州路、漢口路、雲林科技工業區的科加路、科加二路、科加三路、科加五路、科加六路、科工八路、科工七路、科工十路、科工十二路、雲科路二段、雲科路三段、石榴路、南仁路、工業路、梅林路、石榴路、榴中路、大埔路、石寮路等。

雲林縣警局表示，部分路口號誌不亮，啟動交通快打機制，派員疏導車流，共使用警力225名；另外協請交通號誌號誌維修人員預備發電機，優先針對號誌停電的大路口供電，以維持號誌正常運作，以減少警力負荷。

雲林縣警局統計，到中午12點仍有斗六分局轄區11處路口、臺西分局轄區2處路口、北港分局轄區3處路口號誌不亮，持續派遣巡邏員警在重要路口執行交通疏導，目前市區重要道路車流狀況正常。