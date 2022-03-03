去年5月才剛經歷過一周兩次的大規模停電，沒想到今（3日）再出現影響全台停電事故，企業重鎮竹科供電未受影響，但南科出現跳電、壓降等狀況，台積電也證實，部分廠區出現壓降狀況，實際影響仍待確認。此事也突顯長期以來，台灣供電不穩的問題，日媒就曾提到，台灣企業面臨「8重苦」襲擊，發達的高科技產業背後有脆弱的基礎建設議題。

針對今突發的大停電事故，台電表示，初步發現是興達電廠開關站出現設備故障，影響到龍崎變電所運作，再衝擊南部整個電廠，造成南部電廠大停電，損失約1/3的電力，約500萬用戶受影響。

台積電證實部分廠區上午受電力壓降影響，歷時約400～1000多毫秒不等，實際影響確認中。竹科目前並沒有停電狀況，因此不影響日常工作，南部廠區出現壓降情形。

此事也突顯台灣電力基礎建設似乎已無法負擔擴張快速的經濟發展，日經新聞就曾提到，台灣企業面臨8重苦，包括缺水、缺電、缺疫苗、本土疫情爆發、缺工、半導體零件短缺、貨櫃與包裝材料短缺及境外工廠因疫情減少產能等困擾，其中缺水、缺電將直接重創引以為傲的半導體生產線運作，而若身為全球最大半導體供應源的台灣因此出現停滯，可能將成為全球性的風險。

日經亞洲評論也曾報導，老舊的基礎設施是台灣企業發展的隱憂，以半導體、晶片等高科技產業為例，台灣扮演至關重要的角色，而停電引發外界對台灣老舊基礎電力建設的嚴重擔憂，質疑能否繼續維持經濟蓬勃發展。

針對台灣近年的電力狀況，淡江大學經濟系教授廖惠珠表示，政府急著廢核、企業用電不減反增，綠能又跟不上電力增加的速度，強調這是台灣能源轉型要付出的代價。