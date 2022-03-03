陳思宇轟北投石牌月月停電。（陳思宇提供／楊亞璇台北傳真）

陳思宇轟北投石牌月月停電。（陳思宇提供／楊亞璇台北傳真）

今天上午9時，全台許多地方傳出停電災情。民眾黨北市議員參選人陳思宇今指出，根據台電的資料顯示，去年北投就有12件停電事故，士林11件，沒想到今年才剛過2個月，北投石牌居然月月停電，炮轟台電大撒幣人民納稅錢在補助活動，如高雄燈會要台電贊助3000萬，或是高雄市新動物園要台電捐8000萬，「什麼時候台電變成活動金庫？卻連基礎電力設施老化都不能改善，根本本末倒置！」

陳思宇說，昨天經濟部長王美花剛參加完高峰會，被能源局打臉，電力需求成長不是2.5而是4.6，創下11年來新高的數字。更難接受的是2015年9月，蔡英文總統曾經公開對大家說「在用電需求持續增加的前提下，台灣的未來絕對不會遇到缺電危機。」甚至在經濟部所做的文宣中，蔡總統與蘇院長更雙雙掛保證民進黨正的經濟部盤點到2030台灣都不缺電，但真是如此嗎？

陳思宇指出，王部長、台電楊董事長應該要下台負責，不只3月3日全台大停電，根據台電的資料顯示，去年北投就有12件停電事故，士林11件，沒想到沒有最扯只有更扯，今年才剛過2個月，北投石牌居然月月停電，光是今年前2個月北投就跳電5次，還不含今天，難道台電、經濟部還在睡嗎？

陳思宇說，攤開事故原因，96％不是設備老化不良，就是因為北投磺害問題，設備不良不求改善，放任北投月月停電，平常該做的不做，都推給設備，這不是人為失誤什麼才是？台電在基礎建設上不願意花時間花預算認真處理，反而大撒幣人民納稅錢在補助活動？媒體就曾報導高雄燈會要台電贊助3000萬，或是高雄市新動物園要台電捐8000萬，「什麼時候台電變成活動金庫？卻連基礎電力設施老化都不能改善，根本本末倒置！」

陳思宇說，為了掩飾電力不足及調度失靈，台電推給「饋線跳脫」，近期常用的手法是「降壓3％」供電，雖在電業供應標準容許的5％範圍內，但慢慢變成經常性舉措，暴露電力不足之嚴重，對管線末梢的用戶而言，因電壓不穩，很容易導致用電器材損壞或無法正常運作。至於這次的變電所爆炸，則是設備老舊或疏於維修到了危險的程度，但台電卻不思改善。

陳思宇也疾呼王部長、楊董事長不要站在位子不做事，把人民當盤子了，石牌北投人不能忍受月月停電，更不能忍受繳稅給台電贊助大型活動卻不顧基礎建設！檢討進度完全趕不上跳電的速度，有政府真的能安心嗎？

民眾黨北市議員參選人陳宥丞說，內湖、南港屬於科技園區產業聚落，擁有許多仰賴用電發展的中小企業，今早「再度」無預警停電，他立刻收到上班族受困於電梯陳情，更有業者傳傳訊息告訴他，政府對用電脆弱的系統性問題不解決，每天喊不缺電意義在哪裡？他們極度擔心執政黨對於供電系統問題的傲慢，會讓經濟發展造成負面影響。

陳宥丞質疑，每當在野黨提出批評與質疑時，政府都不正面回應，只會一直跳針說會確保穩定供電；今天還有綠營側翼檢討北部夭飽吵巨嬰，企圖幫政府護航帶風向，只能說非常盡責地完成洗地板任務。

民眾黨北市議員參選人吳怡萱也痛批，從去年513、517大停電後，經濟部說要成立穩定供電小組，至今卻沒有改善進度，今天又出現全台大跳電，「穩定供電小組是不是該改名為穩定跳電小組？」