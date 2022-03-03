3日發生全台大停電，早餐店除了冷藏設備受影響外，繼續摸黑營業，顧客用手機持續關注停電的最新消息。（張鎧乙攝）

針對今天上午發生全台各地分無預警大停電，在野黨要求台電應儘速完成復電，行政院也應在調查完成後至立法院進行專案報告，向國人說明事故原因及未來類似事件因應規劃。

今天上午全台各地大停電，造成各地多處交通大亂、民眾受困電梯、商家營業受波及，對日常生活造成嚴重衝擊；時代力量黨團要求經濟部與台電應以最快速度恢復供電，將民眾損失降至最低

經濟部長王美花及台電召開記者會說明，初步認定係因興達電廠開關站發生事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，造成南部地區停電；而中北部因電力系統低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。台電初估全台至少500萬用戶受影響，甚至衝擊南科、中科與竹科等科學園區受影響，損失金額尚待統計。

此外，台電應儘速查明完整事故肇因，並給國人一個交，究竟本次大停電係人為因素所致、設備故障造成抑或是其他原因，都應深切檢討並予以修正。