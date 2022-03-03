新竹某大學一名理工碩士男學生，與一名熟識女性同租屋居住，但男碩士生色慾薰心，從2019年4月起趁女室友睡覺或是洗澡時，連續三個月偷偷潛入房間或躲在浴室外，手機偷拍她裸體出浴及下體私密照，然後存在電腦內觀賞，廖男得手後把影片、照片都存在電腦裡欣賞，不料2年後驚覺電腦中毒，疑遭駭客入侵，他怕影照外流事情更大條，硬著頭皮向沈女自首，沈女氣得怒告妨害秘密，一審判廖男拘役50天，得易科罰金5萬元。

根據判決書記載，新竹某大學男碩士生，與一名女子同租屋於新竹市某出租公寓，竟自民國108年4月某日起至108年7月，連續三個月，趁著女室友睡覺或洗澡未注意之際，拿之行動電話偷拍攝女方裙底之內褲、大腿內側及私密處等身體隱私部位。

事後碩士生將偷拍的影片及照片等，儲存在自己電腦內觀賞。但110年7月，碩士生使用電腦時，發現他的電腦中毒，直覺是遭到駭客入侵，於視力可檢查電腦內資料是否遭盜取。

但在檢查過程中，發現存放女室友偷拍畫面的資料夾，疑似也遭到入侵，碩士生當黨嚇呆，擔心若是私密畫面遭到外流後遭到女方發現，她自己絕對脫不了身，於是硬著頭皮向女方坦承自己的偷拍惡劣行為。

女室友聽到碩士生的自白後，當場暴怒，立刻向警方提告，警方隨即到男方住處查扣電腦硬碟，並移送法辦。

法官審理後，審酌碩士生理應知悉隱私權之重要性，竟為滿足自己的性慾，無故竊錄女室友身體隱私部位，侵害隱私權，致女室友身心受創之犯罪所生危害；惟念其犯後尚能坦承犯行，判碩士生拘役50天，得易科罰金5萬元。