曾連任5屆新竹市議員、有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日（2）晚間抵台。總統蔡英文原本今日上午於總統府接見蓬佩奧，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝則憶起去年2月，對岸禁止台灣鳳梨進口，蓬佩奧發出一張手上拿著台灣鳳梨乾、眼中盯著西洋棋局的照片，寫道「身為自由擁護者，享用台灣鳳梨乾，將軍」。鄭由衷感謝「台灣之友」蓬佩奧，並強調台美關係一定會越來越好。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，萬眾期待、史上最挺台的國務卿蓬佩奧終於來台灣了。回顧蓬佩奧任內，解密對台六項保證、八一七公報，讓美國對台政策逐漸清晰，並確保台灣能持續獲得軍購。每當台灣受到打壓時，蓬佩奧總會站出來捍衛台灣。

鄭宏輝進一步指出，蓬佩奧任內，美國國務次卿柯拉克訪台，創下40年來美國官員訪台最高層級；並且在卸任前，廢止台美交往的限制，讓互動更加頻繁、層級更高。即便卸任，蓬佩奧仍積極表態，去年2月對岸禁止台灣鳳梨進口，蓬佩奧發出一張照片，他手上拿著台灣鳳梨乾、眼中盯著西洋棋局，寫道「身為自由擁護者，享用台灣鳳梨乾，將軍」（暗指台美自由主義者會獲得勝利）。

對此，鄭宏輝表示，蓬佩奧多次公開表示維護台灣主權的心意與行動，他由衷感謝；謝謝「台灣之友」蓬佩奧，他相信台美友好，一定會越來越好。