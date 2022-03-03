群光電能(6412)2021年財報出爐，2021年稅後盈餘為28.27億元，年增32.3%，創下歷年新高，每股盈餘為7.22元，公司董事會決議每股配息5.2元，殖息率6.3%。

大瓦特數NB及雲端智能產品出貨暢旺，群電2021合併營收達403.64億元，年增15.8%，受惠於產品組合優化及營運效率提升，營業毛利為71.39億元，年增11.2%，合併毛利率為17.7%，年減0.7個百分點，營業淨利為34.51億元，年增22.1%，營業淨利率為8.5%，年增0.4個百分點，稅後盈餘為28.27億元，年增32.3%，每股盈餘為5.2元，股東權益報酬率則高達27.4%；2021年合併營收、營業毛利、營業利益、稅後盈餘、每股盈餘、營業淨利率、淨利率及股東權益報酬率等8項重要財務指標均創下歷史新高。

就2021年第4季來看，2021年第4季合併營收為106.25億元，季增4.9%，年成長14.8%，創下單季歷史新高，單季營業毛利為19.16億元，季增3.9%，年增16.4%，單季合併毛利率為18%，季減0.2個百分點，年增0.2個百分點，營業淨利為9.05億元，季減2.8%，年增36.2%，營業淨利率8.5%，季減0.7個百分點，年增1.3個百分點，稅後盈餘為7.68億元，季減6.3%，年增32%，單季每股盈餘為1.96元。

群電董事會亦決議每股配發現金股息新台幣5.2元，股息發放率達72%，連續9年維持在7成以上，每股配發金額亦創歷年新高，以3月3日收盤價計算，現金殖利率約6.3%。