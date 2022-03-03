烏克蘭遭俄羅斯入侵之後，烏國許多現役、退役體壇明星紛紛換下運動服、改穿軍服，投入戰場保衛國家，更傳出已經有年輕選手喪生的不幸消息。

● 退役網球選手改拿槍 盧彥勳：敬佩

烏克蘭退役網球選手斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）上個月27日對外公布自己已經入伍，說自己雖然沒有從軍經驗，但告訴「天空新聞網」（Sky News）說，他「私底下有槍枝方面的經驗」。台灣「網球一哥」盧彥勳當天在臉書（Facebook）發文，說他對這位昔日戰友「保衛國家的決心感到敬佩和動容」。

斯塔科夫斯基現年36歲，ATP巡迴賽4冠王，2013年因在溫布頓網球賽擊敗瑞士「特快車」費德瑞（Roger Federer）而聲名大噪，他做出離開匈牙利妻小的困難決定，返鄉抗俄。

他昨天接受「早安不列顛」（Good Morning Britain）節目訪問時，傳達了令人動容的訊息。他強忍著淚水告訴他自己和所有人的孩子：「沒關係的，一切都會否極泰來，每個父親都會回家。」

● 國家比冠軍腰帶重要 拳王捍衛家園

除了斯塔科夫斯基，烏克蘭前拳擊世界冠軍兄弟檔─維塔利（Vitali Klitschko）和瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）同樣選擇拿起武器捍衛家園，前者還是現任基輔市長。

拳擊雙雄烏希克（Oleksandr Usyk）與洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）則是分別從英國、希臘返回母國、拿起武器，加入烏克蘭地方防衛作戰營。

● 俄入侵一週 首傳有足球員喪生

另一方面，世界職業足球員協會（FIFPro）1日證實，21歲的瑟普勒（Vitalii Sapylo）和25歲的馬提南柯（Dmytro Martynenko）在保衛國家時不幸喪生；而國際冬季兩項聯盟（International Biathlon Union）隔天也證實，烏國19歲退役選手馬里謝夫（Yevhen Malyshev）身亡。

世界職業足球員協會在推特（Twitter）貼文說，這是足壇首度傳出有足球員在俄烏戰爭中陣亡，協會「心繫這兩名年輕烏克蘭足球員的家人、朋友和隊友」，「願兩人安息」。

國際冬季兩項聯盟則發推文說，聯盟的執行委員會已決定，禁止所有俄羅斯和白俄羅斯運動員或官員參與國際冬季兩項聯盟的國際賽事，直到另行通知為止。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日授權軍隊對烏克蘭展開「特別軍事行動」；有鑑於此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日發布全國軍事動員令，命令18歲至60歲男性公民禁止離境，為期90天。