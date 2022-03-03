在俄羅斯與烏克蘭互指對方以印度留學生與僑民作為人質之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨晚致電俄羅斯總統蒲亭，討論印度僑民撤離事宜。

印度外交部昨天深夜發布簡短聲明表示，莫迪和蒲亭（Vladimir Putin）檢視烏克蘭的局勢，特別是有許多印度留學生受困的烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。

聲明說：「兩人討論了把印度國民安全撤離衝突地區的事宜。」

這是2月24日烏克蘭戰事爆發以來，莫迪與蒲亭第2次通話。

印度外交部估計，目前仍有1萬多名印度留學生和僑民受困烏克蘭，其中有4000人在哈爾科夫。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）昨天在莫斯科召開的記者會上表示，烏克蘭當局強行在哈爾科夫扣留一群想要離開的印度留學生作為人體盾牌。

另一方面，烏克蘭外交部昨天發布聲明，呼籲印度、巴基斯坦、中國和其他相關國家要求俄羅斯開通人道走廊，讓「在俄羅斯武裝侵略下淪為人質」的留學生們可以安全離開；至於聲明中的「人質」是指俄軍實際挾持印度留學生，或只是指印度留學生受戰火所累，有不同見解。

印度外交部稍早已啟動代號「恒河行動」的撤僑工作，而印度駐烏克蘭大使館昨天更在社群網站發布緊急通告，要求在哈爾科夫的印度留學生「不管在任何情況下」、「就算只能步行」都要立即離開哈爾科夫，疏散到西南方或南方3個小鎮。

聯合國大會2日表決一項要求莫斯科無條件撤軍的決議，雖然決議案以壓倒性票數通過，但印度一如往常投下棄權票，顯然不想得罪美國或俄羅斯任何一方。

即使如此，印度政府昨天仍然向烏克蘭運送約2噸重的人道物資，包括藥品、毛毯、帳蓬等，今天將會運送第2批；這些物資會先運到羅馬尼亞，再以其他方式運進烏克蘭。