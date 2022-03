3月8日國際婦女節將至,當晚將在台北賓館舉辦「女力之夜」,由外交部長吳釗燮主持,邀請駐台女性使節、行政院女性閣員、我國企業女性代表、性別平等及環保領域學者專家,以及NGO及INGO領袖出席;友邦帛琉副總統及美國女性政要也會錄影致詞,分享相關國家推動對抗氣候變遷的經驗。

外交部近兩年與我國非政府組織「財團法人婦女權益促進發展基金會」(婦權會),配合每年3月「聯合國婦女地位委員會」(Commission on the Status of Women CSW)大會舉辦期間,共同規劃辦理「臺灣性別平等週」女力外交專案,廣獲國際矚目。今(2022)年配合第66屆大會(CSW 66)「氣候變遷、環境暨減災風險政策及方案達致性別平等與女性賦權」的主題,除舉辦國際「氣候正義領袖論壇」線上論壇及協助我國非政府組織(NGO)參與NGO CSW平行會議外,也特別於國際婦女節推出「女力之夜」實體活動,邀請蔡英文總統出席致詞,為「臺灣性別平等週」亮麗揭幕。

今年的線上國際論壇訂於台北時間3月15日晚間8時30分舉行,主題為「氣候正義領袖論壇」,將邀請美洲、歐洲、亞洲等多位國際重量級貴賓與會,分為政治領袖論壇、專題演講及NGO領袖對談3大場次。

政治領袖論壇場次方面,經濟部長王美花將與國際分享台灣鼓勵女性參與及推動乾淨能源領域的相關政策及措施;英國綠黨前黨魁班奈特爵士(Natalie Louise Bennett)及友邦馬紹爾群島教育部長卡布婭(Kitlang Kabua)也將發表演講,分享經驗。NGO領袖對談則由美國「人類影響學會」(Human Impact Institute)創辦人兼執行長Tara DePorte、帛琉環境保育團體Ebiil Society的執行長Ann K. Singeo,以及有「台版氣候少女」美譽的王宣茹,分享推動環保及氣候變遷的心路歷程及寶貴經驗。論壇全程也將同步在外交部臉書及YouTube頻道直播,歡迎屆時上線收看。

論壇每年的平行會議是各國公民社會交流推動性別平等及婦女賦權的重要國際場域,外交部也積極協助我國非政府組織參與。本年的CSW 66我國有近20個公民團體參與,其中包括台北、新北及台中等3個地方政府的加入,總共成功申辦27場平行會議,創下歷年最高紀錄。公民團體們將陸續於3月14日至25日向國際社會分享台灣民間推動性別平等、婦女經濟賦權及對抗氣候變遷的具體成果,展現我國女性協助落實聯合國永續發展目標(SDGs)的蓬勃創意、執行力及韌性。

活動期間,歡迎共同推動在婦權會推特@womensrightsTW發起的性平倡議活動,以 #TaiwanforHer、#Taiwan4ClimateJustice,進行網路線上串連,宣傳台灣推動性別平等成就,呼籲全球落實性別平等的永續發展目標。

外交部及婦權會今年也共同製作「臺灣女力 氣候行動」(Power of Women)形象短片,片長1分20秒,內容匯集氣候變遷對全球女性的挑戰,以及台灣女性投入對抗全球暖化行列的故事。影片已上傳外交部YouTube頻道,歡迎各界踴躍收看,按讚加分享,一同推播台灣女力。

2022台灣性別平等週系列活動資訊請參考:https://www.tgew.org/