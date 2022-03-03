台灣民眾因癌症死亡的人數逐年攀升，不僅是台灣，在其他國家也是如此，而且年輕人罹患大腸癌的發生率不斷上升，胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒，有研究顯示，結腸癌和直腸癌等有年輕化趨勢，與飲食習慣、腸道菌改變有關，而且「含糖飲料、甜食」是導致大腸息肉發生率增加的原因之一，因此飲食一定要多注意。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專表示，根據美國的統計顯示，40歲以下結腸癌的發生率比上個世代增加2倍，而直腸癌則增加4倍，目前認為與飲食、肥胖、抗生素使用和腸道菌改變有關，就飲食方面，罹患大腸癌跟高纖食物吃太少、紅肉與加工食品吃太多、鈣離子攝取不足有關。

由於年輕人罹患大腸癌數量較少，因此美國2021年發表一項研究，主要分析「大腸息肉」和青少年時期糖份、含糖飲料攝取量的關係，由於大腸癌多半是從大腸息肉演變而成，因此也能了解吃太多「甜食」和「含糖飲料」是否會提高罹患大腸癌的風險，並對3.3萬名美國女性在中學時期的飲食習慣，以及成年時做大腸鏡檢查結果進行比對。

錢政弘醫師表示，研究發現，果糖攝取會增加大腸腺瘤的發生率，特別是遠端結腸及直腸，直腸腺瘤增加43%，高果糖攝取會增加高風險腺瘤的發生率30%；每天喝一杯含糖飲料會增加11%大腸腺瘤的發生率，其中直腸腺瘤會增加30%，高風險腺瘤的發生率也會增加34%；成年時期糖分的攝取和大腸腺瘤無關。

由此可知，青年時期多吃甜食會增加大腸腺瘤的發生率，尤其是直腸腺瘤，因為青少年處於發育階段，細胞加速分化、荷爾蒙和代謝改變，使甜食對於胰島素及肥胖的影響特別大，含糖飲料能在短時間內讓血糖跟胰島素上升，長期處於此狀態時，就會增加胰島素阻抗，改變基因表現，促使細胞分化異常，此外，高血糖也會加速慢性發炎，增加發炎因子，誘發大腸癌。

也有人認為，水果的果糖含量高，擔心多吃恐有危險，但有研究顯示，水果雖然含有果糖，但也富含膳食纖維及微量元素，對腸道有益，因此並不會對身體造成危害，甚至可以減少大腸息肉，但多喝果汁就沒什麼好處，因為果汁少了纖維質需分解，導致小腸吸收快，身體容易攝取過多糖分，造成肝臟跟大腸的負擔。