今（3）日上午9時07分全台發生大停電，雖然各地已陸續恢復供電，但仍有不少民眾擔心今晚尖峰用電時間是否有可能會進行「分區供電」。對此，台電表示要再看各電廠復電情形，會以醫院、交通號誌等重點設施、地點先行復電，但目前無外傳將分區供電的規畫。

經濟部長王美花表示，此次停電的主要原因是興達電廠開關站發生事故，影響到龍崎變電所運作，進而影響到南部整個電廠，才會造成南部電廠大停電，確認後已將興達電廠切開系統，預估全台有500萬戶人家受到影響。

儘管中午過後各地狀況已逐漸恢復，但去年大停電時就曾在尖峰用電時間採取輪流供電、停電的機制，讓不少民眾擔憂下班回家後會不會又遇到類似狀況，導致生活受到影響。

台電則指出，目前視各電廠恢復供電狀況逐步復電，對於今日晚間的尖峰負載狀況，要看各電廠復電情形，會以醫院、交通號誌等重點設施、地點先行復電，強調目前並無外傳晚間要分區供電的規畫。