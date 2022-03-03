今年54歲的女星丁國琳，過去在超人氣本土劇《台灣霹靂火》飾演大反派「邢速蘭」爆紅，不僅演技精湛，出道近30年始終保持火辣外型，是台灣演藝圈知名的凍齡美魔女，而丁國琳原本在熱播中的《天之驕女》演出，卻突然消失3個月，至今才又回歸該劇，原來早前是健康出狀況，因此停工休養。

每每現身總是辣翻全場的丁國琳，原本在夯劇《天之驕女》中飾演要角，去年8月她被觀眾發現身形好似有些發福，當時她解釋，是因為腳受傷打了類固醇，一度變胖10多公斤，達到生涯巔峰63公斤，但她心態樂觀，想著反正現在也沒男友，「沒人嫌棄我」，等傷好了就能瘦回去。

沒想到丁國琳隨後在劇中角色被炸死，神隱了3個月後，如今才又回歸，穿著一身皮衣皮褲亮相，再度展現妖嬈嗆辣本色，讓粉絲又驚又喜，據《自由時報》報導，丁國琳表示先前以為很快會解除的水腫狀態，但比想像中棘手，她這段時間身體異常腫脹，原本以為是服用類固醇藥物所致，但停藥後卻沒有恢復。

丁國琳傷癒後停止服用類固醇，不料都停藥一個月了，身體還是腫脹的，她還擔心藥物會殘留在腎臟，因此趕緊安排去做全身健康檢查，一共檢查了2次，數值都正常，完全找不出腫脹的原因，非常憂心健康出大問題，才下定決心停下工作，專心休養，後來發現是體質改變，吃西藥就容易水腫，之後接受了中醫診療調養，才慢慢恢復健康。