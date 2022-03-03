今天全台出現大停電，高雄影響範圍甚廣，高雄市市長陳其邁表示，截至3月3日12點為止，因為9點07分的因為興達電廠開關廠的事故，而造成在台南、高雄、屏東的停電事件，總共在高雄地區，有186萬戶的用電戶停電，到3日12點為止，已經有81萬戶恢復供電，還有104萬戶還是處於停電當中。目前網路流傳台電將從晚上6點起輪流限電，台電公司澄清這是錯誤訊息，並沒有實施分區輪流停電規劃，請民眾切勿轉傳來歷不明訊息。

圖說：高雄市政府9時30分宣布緊急應變中心一級開設，市長陳其邁10點進駐指揮中心坐鎮，召開第一次緊急應變會議。(高雄市新聞局提供)

陳其邁指出，電力先恢復供電，這個是最重要的事情，並轉述台電公司說法，目前興達電廠有2個開關廠，故障的開關廠正全力搶修，供電由另1個開關廠來負責，也就是說，電力輸送部分，興達電廠藉由另外1個開關廠運作，陸陸續續的恢復運轉當中。

至於高雄市區何時恢復供電？陳其邁指出，這個應該要由台電公司說明，但希望台電公司能夠盡速恢復電力供應，因為這個牽涉到電廠運轉關掉再重新運作的時候，也要一點時間。

圖說：停電路口有682人交警與義交50人疏導指揮。(記者張雅雲攝)

而在電力中斷後，高雄市政府立即啟動應變措施，包括捷運、輕軌目前仍處於停駛的狀況，渡輪跟Youbike 則正常營運；交通號誌的部分，故障的83處已經恢復運作，另外在重要路口臨時增設相關發電機，其餘停電路口有682人交警與義交50人疏導指揮，市府呼籲，市民朋友在交通的需求，可以以公車等方式來取代，高鐵、台鐵目前已經恢復正常。

在消防局部分，總共有70件電梯受困，67件到目前為止已經排除，並沒有人員傷亡；警察局總共有296處，使用警力682人，交通事故在A2類的部分有6件，A3類的部分有20件。

至於今天施打疫苗狀況仍正常運作，戶政事務所因為供電的問題沒有辦法連線，改手工作業方式；工務局接獲的電梯停電事故，總共有250件的電梯故障，各廠商也在處理中，並無人員傷亡。

學校部分沒有災情傳出，營養午餐的供應目前正常；在社會局長照、身障、兒少住宿機構的部分，在發電的設備都可以運轉8~12個小時，長青中心有一些長輩目前已經疏散，也暫停這個相關的住所使用，日照的長輩也由6樓移轉到1樓，並沒有特殊其他的狀況。

在衛生局的業管部分，25家的急救醫院急診正常運作，84家有涉及到高耗能的像電腦斷層這部分是暫停使用，其他對於開刀房跟整個醫院的整治並沒有異常狀況也沒有受到影響，12家負壓隔離病房以緊急電源供應目前運作正常。

疫苗冷藏也沒有異常狀況，38家衛生所的發電機功能正常，17區的衛生所回收轄區的醫療院所的疫苗，今天8個疫苗施打站也繼續的運作，其他包括184家的長照機構目前並沒有災情，230家的長照據點目前也沒有災情，17家的產後護理之家目前正常運作，其他的醫療院所目前也都正常運作。

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