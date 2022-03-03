由於出口優於預期，韓國央行3日調升上季GDP(經濟成長率)預估值。不過，2021全年GDP還是維持原估值不變。

根據韓國央行初步對當地GDP預測，上季GDP可望成長1.2%，2021年則估增4%。元月25日，韓國央行也是估2021全年為4%，但上季僅有1.1%。

新冠病毒剛爆發的那1年，韓國景氣受到重擊，2020年經濟大幅衰退0.9%。但是，靠著超強的出口，當地GDP才漸漸回升。2021年第4季除了出口表現亮眼外，服務業也見成長，因此，韓國央行也順勢將上季出口年增率調升至0.4%。

不過，近期在疫情急速升溫下，韓國景氣復甦出現雜音。市場擔心影響到經濟成長，當地政府這次並未再祭出社交禁令，反而鬆綁部分抗疫規定。同時，韓國中央也利用發放疫情補助金，讓當地GDP保持在一定水準。

韓國央行統計，2021年出口年增9.9%，創2011年以來最大年度增幅。同時，因大宗物資價格居高不下，同期進口金額也增加8.5%。民眾支出在2020年減少5%之後，在2021年反倒成長3.6%。

至於韓國政府在2021年的支出增加5.5%，高於2020年的5%。而韓企投資金額也增加8.3%，年增率為7.1%。

其中，韓國服務業在2021年成長3.7%，扭轉2020年下跌1%的頹勢。同時，製造業更是成長6.6%，2020年前則萎縮0.9%。

藉著景氣復甦加上韓元走升，2021年韓國GNI(國民所得)為35168美元，年增10.3%，3年來首次增加。

韓國政府憂心，新冠疫情未來發展、全球供應鏈問題仍在、通膨大漲壓力以及各國貨幣政策走向，還有地緣政治風險加劇，都是影響將來經濟發展的利空因子。