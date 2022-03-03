據一家經紀商告知路透，俄羅斯央行已經開始對個人在外匯交易所購買外幣，徵收高達30%的佣金。

俄羅斯央行對此消息沒有提出立即回應。

另俄羅斯央行在周四晨間宣布，莫斯科交易所的股票部門的交易，周四基本上將關閉，不過將提供有限度的操作活動。

俄羅斯央行將在周五上午再次公布交易所未來的營運聲明。