《國際金融》俄央行對個人外匯交易抽3成佣金 周四股市續休市 14:152022/03/03 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據一家經紀商告知路透，俄羅斯央行已經開始對個人在外匯交易所購買外幣，徵收高達30%的佣金。 俄羅斯央行對此消息沒有提出立即回應。 另俄羅斯央行在周四晨間宣布，莫斯科交易所的股票部門的交易，周四基本上將關閉，不過將提供有限度的操作活動。 俄羅斯央行將在周五上午再次公布交易所未來的營運聲明。 《國際金融》盧布趨穩 俄股續停 《國際金融》傳ECB加強監管與俄關係密切銀行 #俄羅斯央行 #外匯交易 #周四 #佣金 #徵收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》戰事難料 美股期貨翻黑 14:492022/02/25 財經 《國際經濟》「核彈級」制裁：金融斷開俄國 全球經濟前途未卜(2-1) 13:232022/02/27 財經 感念昔日地主讓地興學 陽明交大光復校區土地徵收紀念碑揭幕 22:272022/02/23 寶島 《國際金融》IIF：俄羅斯極可能出現外債違約 12:502022/03/01 財經 防疫第一 外匯交易員聯誼會連三年停辦 17:392022/03/01 財經 台股震盪收紅 新台幣終結連三貶 17:292022/02/25 財經 俄烏開打恐爆歐洲大戰 全球股市腿軟倒地 21:492022/02/24 財經 《國際金融》莫斯科交易所周三續休市 13:582022/03/02 財經 《國際金融》美金融制裁 俄3家銀行淡化表示無影響 14:152022/02/25 財經 普丁開戰炸死自己人 俄股恐怖慘殺50％ 史詩級毀滅 16:442022/02/24 財經 被剔除SWIFT 俄羅斯央行：有必要資源維持金融穩定 22:012022/02/27 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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