基建、原料、漲價等題材延燒，鋼鐵股氣焰不滅，上市類指收漲0.61%。榮鋼、東和鋼鐵、春雨獲本土投顧法人力挺喊價，久陽、新鋼、中鋼也獲法人實際買超力挺，股價多方積極反映，其中榮剛、新鋼一度衝上近半年高價，東和鋼鐵、春雨、中鋼股價也都紅通通。

台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)在全球疫情舒緩，各國民生工業與基礎建設需求大幅回升下，受惠鋼鐵市場供需熱絡帶動報價上揚，以及大陸煉鋼減產及取消出口退稅補助，有利後市營運表現。法人點出，量價配合下，股價持續震盪攀高，短中期技術面有利多頭，逢量縮整理回短期均線，可留意切入時點。外資已連4日買超9605張，而三大法人周三聯手買超逾6千張。周四續漲1.74%至26.25元，一度登上去年9月17日以來近半年高價。

H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)鋼市需求仍強，訂單能見度高，過去拖累的越南廠去年已轉盈，今年獲利成長有望，法人看好今年EPS達8.53元，加上高殖利率可期，目標價給予88元。周三內資賣超調節減緩，周四股價走揚守住紅盤。

台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)受惠第一季上下游整合開始軋延部分原物盤元，而終端需求強勁，訂單能見度高，法人看好今年營運獲利持續創高，今年EPS估達3.64元，目標價給予42元。外資連5日買超力下，周四震盪中翻紅。

而同為台鋼集團旗下螺絲廠久陽(5011)董事長孫正強表示，歐盟出手對大陸扣件祭出反傾銷，對久陽銷歐幫助很大，目前不僅機械用螺栓產品接單量至少六個月，訂單能見度到達下半年，且近來歐洲一些客戶下單動作踴躍，主要是歐洲價格較好，使其歐洲的接單量逐步拉高，原本歐美市場占其外銷量各五成，如今歐洲市場拉高到七至八成，轉單效應顯現，預期今年業績將遠優於去年。自營商續力挺，周四股價收在持平。

不鏽鋼加工廠新鋼(2032)受惠鋁鎳國際報價高昂，可望適度調漲產品售價反映成本。新鋼預期，受春節因素影響，第一季營運恐較淡，第二季起將有望逐步回溫。今年目標出貨量較去年成長15%。惟周三公告，公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。1月營業收入3.31億元，年減6.5%，稅前淨利0.17億元，年減29.17%，本期淨利0.13億元，年減31.58%，每股基本盈餘0.1元，年減33.33%。外資回頭力挺下周四股價開高衝上去年9月中旬以來近半年高價，隨後賣壓出籠翻黑收跌。

中鋼(2002)因俄烏戰爭，歐洲鋼廠紛傳漲聲，亞洲鋼廠也蠢蠢欲動，中鋼董事長翁朝棟表示，即將開盤的4月和第二季內銷盤價，仍將採穩健方式開盤，外銷歐洲價格，則將請旗下中貿國際提升價格，一切跟著市場行情走。高殖利率加持下，獲三大法人連2日共買超逾6萬張，周四股價上漲0.78%報38.6元。