台灣社會心理復健協會今舉辦「全台首個精神障礙者社會融合與自立生活支持中心」成立活動，衛福部長陳時中率心口司及社家署官員到場支持，長期關心社福與弱勢權益的立法委員蔣萬安也受邀出席，兩人同台僅10多分鐘，幾乎沒有互動。

台北市長選戰逐漸逼近，兩人罕見同框有如「台北市長前哨戰」。兩人不僅同場支持精障者自立生活中心成立，更一左一右共同揭牌；但由於陳時中需趕場主持指揮中心防疫記者會，兩人同台僅10多分鐘，未多做互動。

對於與蔣萬安同台被解讀為有選舉意味，陳時中回應，自己和蔣委員對於精神障礙者的復歸都抱持著一樣的精神，都想要幫助他們；蔣委員是立法委員，在立法和行政督促上給予協助，我們行政單位自動自發，主動把事情做好。

蔣萬安致詞時則表示，受到新冠疫情影響，經濟和社會生活壓力，身心科門診人數暴增，精神障礙患者相關權益需要被重視，長期以來在立院就此議題持續關心，也感受到精障患者長期以來在社會上被貼標籤、汙名化甚至歧視，希望大家了解，他們經過持續治療能夠回歸社會無虞。

根據健保資料，台灣每年於精神科就診病人約200萬人，包括憂鬱症在內，常見的精神疾病終身盛行率約1％到17％。台灣社會心理復健協會籌備多年成立全台首個「精神障礙者社會融合與自立生活支持中心」，希望成為精神障礙者的引路人，將中心定義為驛站，幫助精障者慢慢前進，不受汙名所累，與所有國人平等的在社區中生活。