新北佛道雙修團再＋1 染疫國中生爸被匡列 解隔前陰轉陽 14:252022/03/03 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解隔前確診 雙修佛道團新北增1例確診。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市3日新增1例本土確診個案，是板橋中山國中第一例確診學生的50餘歲爸爸案20755，新北市衛生局表示，2日解隔前二度採檢陰轉陽，Ct值34.16。 衛生局表示，該男2月18日因為孩子遭匡列居家隔離，採檢PCR為陰性，3月2解隔前進行二度採檢，PCR轉為陽性，Ct值34.16，收治專責病房隔離治療。 衛生局表示，個案於居隔第13天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。 中壢新街國小3學生確診 採檢730人 最新結果出爐 桃園確診者到台中購物 龍井這賣場有足跡 #新冠肺炎 #台灣 #解隔 #採檢 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拒當實聯制乖乖牌！十大不掃碼理由揭曉 擔心匡列隔離奪聲量季軍 09:192022/03/03 生活 宜蘭確診趴趴走 遍及4鄉鎮、雙北3百貨 04:102022/02/27 生活新聞 北巿＋1 與宗教團體群聚有關 內湖女居隔陰轉陽 15:502022/03/01 生活 香港日增逾5萬例確診 再創單日新高 17:292022/03/02 財經 新北＋1 板橋婦打3劑確診 涮涮鍋群聚再增足跡 14:252022/02/28 生活 台南＋1 中油傳染鏈再增歸仁男確診 曾去3間小七 15:312022/02/28 生活 米迪幼兒園群聚釀19人染疫 感染源不排除為確診同住3友人 11:122022/02/28 生活 桃園1家3口確診 子就讀幼兒園多人陽性 觀音某國小也傳染疫 12:372022/02/27 生活 入境居檢縮短為10天 陳時中認：3／7起是關卡 14:512022/03/02 生活 本土增9例跨三縣巿 桃園7確診最多 5人是兒童 14:402022/02/28 生活 米迪幼兒園群聚衍生11確診 桃園3校即起停課14天 17:182022/02/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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