新北市3日新增1例本土確診個案，是板橋中山國中第一例確診學生的50餘歲爸爸案20755，新北市衛生局表示，2日解隔前二度採檢陰轉陽，Ct值34.16。

衛生局表示，該男2月18日因為孩子遭匡列居家隔離，採檢PCR為陰性，3月2解隔前進行二度採檢，PCR轉為陽性，Ct值34.16，收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，個案於居隔第13天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。

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