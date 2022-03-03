投資型保單連結到俄羅斯基金該怎麼辦？在金管會指示下，壽險公會近日已緊急了解並討論處置方式，由於投資型保單契約訂有「特殊情況處理機制」，即有不可抗力、各國政府命令、當地市場暫停交易、無從受理申購或贖回等特殊情事時，壽險公司依契約條款不負擔利息、未來依恢復交易或計算淨值時的價格計算保單相關價值。

但壽險公會也表示，若在俄羅斯基金暫停申贖期間，有被保險人不幸身故，在計算身故保金時，已要求各壽險公司「多站有利保戶的角度」計算保險給付。

壽險公會討論出三大處理方向，一是投資型保單連有俄羅斯基金者，依保單條款訂定的特殊情況來處理保單借款、保單解約等情況；二是連類全委基金的投資型保單，投資俄羅斯部分占基金淨值都不到10％，仍正常公告淨值，且目前看來配息等都不受影響；三是俄羅斯基金暫停申贖期間，若被保險人不幸身故，除依契約特殊情況計算保險金外，也應多站在保戶角度考量。

壽險公會表示，若是這段期間還是有保戶有資金急用，要用投資型保單借款，亦或是想保單提早解約、領回現金等，就是依保單還有公告淨值、可正常申贖的基金先辦理借款或解約，俄羅斯基金的部分必須等基金公司重新公告淨值或接受申贖時才能補借款額度或增加給付。

由於俄羅斯基金暫停申贖期間，保戶即便解約，也暫時拿不到這部分的資金，要等重新交易或可公告淨值時，才能補給保戶，所以壽險公會也建議保戶可多觀望，不要急著在市場不明朗時衝動解約。

目前各壽險公司將陸續在網站上公告投資型保單連結的多檔基金暫停申贖，如法巴新興歐洲股票基金C(美元)、法巴俄羅斯股票基金C (美元) 、法巴俄羅斯股票基金-月配息RH (南非幣)、法巴俄羅斯股票基金(月配息)-美元、貝萊德新興歐洲基金A2股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金、匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD股、霸菱東歐基金A類、鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元、摩根JPM俄羅斯基金、瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金、匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD股、安本環球東歐股票基金等，

若是定期定額扣款投資俄羅斯基金的保戶，目前也暫時無法買到新的部位，也是要等重新申贖時，才會買到新的部位。