近年來證交所新掛牌許多科技主題ETF，證交所統計，２月上市ETF總成交值約1886億元，除市值型、高股息以及電動車、5G、半導體等科技題材外，近期掛牌如富邦元宇宙（00903）ETF交易活絡，2月成交值在40多檔海外股票ETF（不含槓反型）之中排名第四。

近年ETF市場穩健成長，聚焦各種新興趨勢的商品不斷推出，為投資人提供布局多元產業商機的管道，也帶動ETF交易蓬勃。富邦元宇宙ETF於2月24日落底12.96元之後，近日伴隨元宇宙題材再度發酵，連日出現落底反彈，今（3）日收13.82元、小跌0.14％。

證交所表示，富邦元宇宙ETF之標的指數為Solactive元宇宙指數，從已開發國家及台灣、韓國掛牌的股票中，選取符合市值及流動性門檻者，再透過自然語言處理系統，從公開資訊中搜尋比對關鍵字，識別出業務與元宇宙領域關聯程度較高的30家公司，並於每年5月及11月調整成分股。

依富邦投信公布的基金資產內容來看，截至2月底前五大持股為Apple、Alphabet、Nvidia、Meta及Snap。

富邦投信表示，元宇宙讓人聯想到2007年蘋果推出觸控操作智慧型手機所掀起的變革，而打造元宇宙須借重許多技術和產業。上述ETF投資於建構元宇宙的關鍵，包括多面向基礎設施、順暢快速的通訊雲端處理、高解析的AR/VR裝置、開放式的平台與服務，及多元的內容和體驗等五大主軸，儘管該ETF上市後受FED升息及戰爭因素干擾而下跌，建議可採定期定額來分散進場時點。

科技進步往往催生突破性的產品或創新的應用服務，同時也驅動經濟成長。證交所表示，近年來新掛牌許多科技主題的ETF，未來也會持續豐富ETF產品線，惟任何投資均有不確定性，投資人對於有興趣的商品應仔細了解其特性並審慎評估風險。