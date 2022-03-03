指數供應商富時羅素（FTSE Russell）和明晟（MSCI）2日（周三）相繼宣布旗下所有指數將剔除俄羅斯股市。

富時羅素表示，此決策自3月7日生效。MSCI則指出，從3月9日收盤之後，所有MSCI指數將全面去除俄股。

MSCI並提到，將MSCI俄羅斯指數脫離新興市場，重新歸類為獨立市場狀態。