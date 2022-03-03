富時羅素和MSCI宣布旗下指數剔除俄股 14:202022/03/03 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指數供應商富時羅素（FTSE Russell）和明晟（MSCI）2日（周三）相繼宣布旗下所有指數將剔除俄羅斯股市。 富時羅素表示，此決策自3月7日生效。MSCI則指出，從3月9日收盤之後，所有MSCI指數將全面去除俄股。 MSCI並提到，將MSCI俄羅斯指數脫離新興市場，重新歸類為獨立市場狀態。 MSCI、富時羅素 考慮剔除俄股 富時羅素及MSCI明晟宣布 移除俄羅斯股票 #MSCI #指數 #富時羅素 #俄股 #剔除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒生指數半日漲109點 恒生科技指數再創新低 13:192022/03/03 財經 股價指數期貨贏家專欄－英國富時100期 分批布局 04:102022/03/02 證券．權證 集保IR平台升級 導入S＆P ESG數據 04:102022/03/02 證券．權證 新光臺灣半導體30 ETF 3／7上市 04:102022/03/02 投資理財 MSCI、富時羅素連袂宣布 將俄股從指數中剔除 12:412022/03/03 財經 《國際金融》資產崩跌 俄禁外國人拋售 11:592022/03/02 財經 上證指數半日漲3點 深成指跌96點 12:092022/03/03 財經 《日股》俄烏衝突持續 日股4連紅夢碎 15:572022/03/02 財經 俄羅斯禁逾1萬美元外幣離境 外資急尋對策 20:202022/03/02 財經 陸港觀盤－兩會將召開 留意政策受惠股 04:102022/03/03 全球財經 恐慌指數飆 台股基金加碼好時機 04:102022/03/03 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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