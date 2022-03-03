針對屏東縣長選舉，藍營地方一直有人勸進國民黨智庫執行長柯志恩返鄉參選，而柯志恩3日與朱立倫一同陪羅智強行腳到屏東時，朱立倫被問及屏東縣長人選，此時柯志恩在旁喊話「柯委員是來替蘇清泉加油的」，弦外之音引人遐想。

媒體詢問朱立倫，「2022屏東縣長的人選有什麼樣的考量？今天柯委員也在這？」對此，朱回答，柯委員是我們屏東的女兒，今天回到屏東幫羅智強加油，我想是理所當然的。羅智強今天到屏東，有柯委員的加持，又有我們在地的蘇清泉院長陪著他一起走，他會覺得更溫暖。

此時，柯志恩在旁喊話稱，「柯委員是來替蘇清泉加油的」，引得全場「哦」的一聲。對此，有人解讀柯志恩是否不願參選屏東縣長，但柯志恩強調，「目前我們都支持在地的候選人，一切等民進黨決定人選後再做最後確認」。

柯志恩不把話說死，並稱蘇院長在屏東扎根經營很久，他這麼有經驗，我們當然要支持。