聯合鋼鐵公司董事長曾文衍於去年警察節前夕，捐贈600隻穿著縮小版的警察熊布偶，表達對警察的支持，由於造型超萌，市警局除將警察熊頒發給工作績效良好的同仁外，也贈送提供警察健檢補助的警友會，其他則拿來當有獎徵答活動獎品，未料卻意外引發網友爭搶，沒抽到的網友在官網留言貼哭圖，還有網友喊「自己縫」；市警局透露，警察小熊約還有10隻，最快3月底或4月初會再辦有獎徵答活動，向隅的網友要搶的話手腳要快。

聯合鋼鐵董事長曾文衍，有感警察同仁維護治安、交通及為民服務工作辛勞，以實際行動表達對警察支持，於2021年警察節前夕，捐贈市警局共600隻警察熊布偶，以表達對警察的感謝與慰問之意，同時也希望能達到拋磚引玉效果，期盼市民能肯定警察辛勞，持續的支持警察、愛護警察，多為員警加油打氣。

該隻限量版的警察熊布偶，左右腳各繡有「除暴」、「安良」4字，身穿縮小版的一線三星警察制服、頭戴鴿子帽、左臂繡警察臂章、腰間有Ｓ型腰帶，外型超萌，市警局除將警察熊布偶頒發給工作績效良好的同仁外，也贈送曾提供警察健檢補助的警友會，其他則拿來當有獎徵答活動獎品。

市警局於2月份辦理「111年加強重要節日安全維護工作有哪3個重點？」抽警活動，抽獎活動引發網友爭答，小編製作「開獎了，我(指警察小熊)要把自己寄出去」的影片，也意外引發網友歪樓稱讚。

有網友讚嘆：「好可愛喔，當初我怎麼會沒有想到參加呢？雖然抽中的機會很低」、「這個送禮影片也太可愛了～還支援裝箱～包進去看了還有點不捨，好好玩」，抽獎活動結束也讓搶不到警察小熊的網友哀嚎，貼出一連串哭圖表達扼腕之聲，還有網友喊「自己來縫」。

市警局透露，該隻私下被暱稱為「高小熊」的警察小熊，大約還有10隻，目前正規畫相關抽獎活動，最快三月底或四月初會再辦最後一次的有獎徵答活動，喜歡警察小熊的網友，屆時手腳要快。