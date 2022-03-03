高雄市凌晨發生一輛急送心肌梗塞病患的救護車與轎車互撞意外。橋頭消防分隊救護車凌晨四時許載運一名病患趕往榮民總醫院急救時，在距離急診室100餘公尺的榮佑路口，遭到一輛轎車撞擊，雙方駕駛都沒受傷，但2名救護隊員見病患情況緊急，立刻將病患抬下車，直接推著擔架衝往急診室，順利完成任務，但肇事責任尚待警方釐清。

橋頭消防分隊，今(3日)凌晨四點半獲報，出動運送一名心肌梗塞病患送往榮民總醫院急診，就在抵達榮總急診室前榮佑路口，突然有一輛自小客綠燈直行，雙方就在叉叉路口互撞，兩車安全氣囊都瞬間爆開。

剩100米到醫院救護車遭撞，勇消推擔架狂奔進急診。(林瑞益翻攝)

事發後，救護車車頭半毀，車殼零件四散，白色轎車則是車身凹陷變形，幸好雙方駕駛都沒受傷。

但因為心肌梗塞病患搶救時間分秒必爭，救護員立刻將駕駛留在現場，將病患台下車後，自己直接推著擔架往急診室直奔，順利經病患送到醫院。

警方初步調查，雙方駕駛沒有酒駕，但救護車上的病患，與後車隊員有輕微受傷，轎車駕駛也有輕微有擦撞傷，但後續的肇事責任及相關賠償，都還需要警方進行釐清。