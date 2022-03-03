新北市環保局不定期在機車行駛密集區執行排氣檢驗攔檢作業，環保局人員1日在板橋大觀路1段大觀國小旁執行機車攔檢作業時，一名年約40歲載送瓦斯騎士被攔下後，竟對黃姓攔檢員口出惡言，更出手揮拳毆打並持安全帽追打，造成該員臉頰及牙齦約10到15公分多處挫傷，環保局立即報警並提告該名騎士妨害公務、傷害及公然侮辱。

新北市環保局表示，當日機車攔檢勤務中，該名載送瓦斯騎士被黃姓攔檢員攔下，要求排氣檢測，該騎士即暴怒並惡言怒罵。

該名騎士更下車對黃姓攔檢員揮拳毆打，黃姓攔檢員雖立即閃躲，該名騎士竟變本加厲改持安全帽追打，導致黃姓攔檢員受傷送醫。

環保局表示，環保局已針對該騎士提告妨害公務、傷害及公然侮辱，也將依拒絕攔查裁處5000元罰鍰。環保局強調，對於藐視公權力並以暴力相向之民眾，決不寬貸，以捍衛公權力。

環保局表示，為改善新北空氣品質，環保局長期以來於機車行駛的密集區進行排氣檢驗攔檢工作，也請被攔下機車騎士耐心配合，等候檢測。

環保局說，依空氣汙染防制法規定，氣狀汙染物檢測濃度超過排放標準，可處1500元以上6000元以下罰鍰，且出廠滿5年以上機車，無論使用與否，只要車籍狀態正常，每年應於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣檢驗，否則也可處500元罰鍰；逾期6個月仍未定檢，屆期未完成檢驗者再處3000元罰鍰，最重得移送監理機關註銷車牌。