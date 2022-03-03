由Selina、Hebe和Ella所組成台灣女子天團S.H.E，自2001年出道以來便受到大批海內外網友喜愛，在華語圈擁有相當重要的地位，即使三人各自單飛不解散，依然憑著個人獨特的魅力與實力在演藝圈闖出一片天。而在S.H.E中被封為「吸金女王」的Ella，近期傳出砸下上億台幣買下內湖四期豪宅，令不少人刮目相看。

根據 《三立新聞網》的報導，從實價登錄中資料位於內湖四期的豪宅「碧湖畔」，某高樓層戶於去年10月時，以總價新台幣2.31億元成交，換算單價每坪為140.1萬元，相當驚人，而購買人是來自屏東的陳女士，令不少人推測購買人就是女子天團S.H.E中的Ella陳嘉樺，而媒體打電話向Ella丈夫賴斯翔求證此事，他則未否認也未承認，只簡單回應「藝人私事不便回應」。

據了解，Ella憑著超高人氣於2017年在大陸接下6個實境秀節目及多個廣告代言，初估年收入至少破億台幣，近2年受到疫情影響都留在台灣工作，仍在2021年時狂接2部電影、5場商演及10支廣告代言，年收入約有1億台幣，成為去年度明星收入排行榜中的第4名，僅次於王力宏、周杰倫及蕭敬騰等人，吸金威力不容小覷。

而即將推出新電影《野夏天》的Ella，今日看到好姊妹Selina公開戀情，她也忍不住在留言處表示「這麼大方認愛那我就大方祝福囉！春天來了，好幸福啊」，展現兩人的好交情。