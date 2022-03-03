中華電:台電大停電 部份區域3G/4G/5G基地台發生障礙 14:482022/03/03 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對3日台電發生無預警全台電力中斷，中華電信部分區域 3G／4G／5G 基地台於備用電池耗盡後，陸續發生障礙。但因此次台電停電之區域並非集中，且中華電信的行動基地台建設皆有考量複式涵蓋，對於中華電信行動用戶的影響有限，並無發生大量客訴。 另全台上百個關鍵固網及行動重要機房皆順利啟動備援發電機持續供電，全台之關鍵重要機房運作正常不受影響。 中華電信強調，隨著台電今天陸續復電，全台 3G／4G／5G 基地台便能運作正常，提供服務 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 全台大停電 台電說明了！ #中華電 #全台 #大量 #中華電信 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影／興達電廠狂冒煙！驚人現場曝光 台電緊急回應 11:452022/03/03 生活 全台大停電 台電宣布：台中全復電 12:052022/03/03 生活 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 台電：中北部中午前正常供電、南部中午陸續恢復 10:392022/03/03 財經 台電宣布：雲林以北地區已全數復電 剩149萬戶搶修 10:402022/03/03 生活 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 北市5區傳跳電！北市府：已要求台電查明原因 09:452022/03/03 生活 影／全台崩潰大停電 高嘉瑜揭這時間點「太巧？」 網回一句酸爆 10:502022/03/03 政治 不斷更新》全台大停電 全台災情統計看這裡 10:202022/03/03 社會 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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