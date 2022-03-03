針對3日台電發生無預警全台電力中斷，中華電信部分區域 3G／4G／5G 基地台於備用電池耗盡後，陸續發生障礙。但因此次台電停電之區域並非集中，且中華電信的行動基地台建設皆有考量複式涵蓋，對於中華電信行動用戶的影響有限，並無發生大量客訴。

另全台上百個關鍵固網及行動重要機房皆順利啟動備援發電機持續供電，全台之關鍵重要機房運作正常不受影響。

中華電信強調，隨著台電今天陸續復電，全台 3G／4G／5G 基地台便能運作正常，提供服務