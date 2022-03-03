太魯閣峽谷馬拉松登場，清晨時分選手陸續報到，新城警分局呼籲善用大眾運輸。（警方提供）

太魯閣峽谷馬拉松本週六（5日）登場，有1萬3000多名選手競技，公路總局當天上午5時至下午1時30分，於台8線太魯閣牌樓至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道等處實施交通管制，除公務車、活動車外，禁止車輛通行，主辦單位也請選手多利用大會接駁交通。

太魯閣峽谷馬拉松自2000年起每年11月份在太魯閣國家公園舉辦，是全球唯一在峽谷內的道路路跑，被譽為最美賽道。原定去年11月6日舉辦，因疫情延到這周六開跑。

公路總局第四區養護工程處指出，5日上午5時起至下午1時30分實施部分公路交通管制，包括台8線興田（鳳凰林、太魯閣牌樓）至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道及太魯閣大橋北端至花2線錦文橋等，管制期間僅開放活動工作人員車輛、執行公務車輛進入，其餘車輛一律禁止進入。

大會公布接駁交通資訊，台鐵花蓮運務段當天增設花蓮火車站到新城（太魯閣）火車站往返付費專列火車，單程票價37元。另大會安排40台免費接駁巴士從花蓮火車站直達會場，上午4時發車；新城（太魯閣車站）上午4時起到6時10分，也有免費接駁車開往會場，回程則於上午9時起有錦文橋北側搭乘，坐滿發車。

新城警分局指出，將由花蓮縣警察局交通隊、新城警分局及保七總隊第9大隊3單位負責執行第一線交通疏導工作，分散部署在長達42.195公里全程馬拉松賽途上，若民眾遇有急難可向沿途執勤的員警求助。

花蓮縣體育會理事長汪錦德說，約有1萬3000名選手參加，因應疫情，選手必須上傳接種疫苗的小黃卡，才能參賽。本屆賽事也首次不提供免洗杯具，參賽選手宅配包付上一個環保水杯，預計能省下至少上萬個一次性杯具，為環保盡心力。