代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今年2月分數為44.6分，較1月減少0.7分，分數連續三個月下跌，但對應燈號則維持綠燈，已經「連7綠」。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數等兩項分數下滑，議價率、待售住宅建案個數與成交組數等三項分數持平，僅來客組數一項分數上升。住展雜誌研發長何世昌表示，2月住展風向球分數下滑主因在於供給量縮減，原因則與季節性因素有關；隨著原物料價格高漲推升通膨疑慮，以及選舉建設題材開始發酵，預期接下來房市風向球將可往上墊高。

今年2月預售屋推案量約5百億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中山「中山．吉美」、大安「華固大安學府」、萬華「萬錦」、新北市-新店「名毅吾山-樂山區」、新莊「寰宇一號」和「百邑富都匯」、泰山「新潤A5Ⅱ-新捷境」、桃園市-平鎮「站前馥樂」、大園「桃大玥」、桃園「合展悅禾」、蘆竹「青淞」、新竹市-北區「昌昕森林首席」、新竹縣-竹東「富廣和合」等案。

2月份北台灣待售住宅建案數與1月相去不遠，仍是1千個出頭。同月議價率變化也不大，略增約0.1％接近12.1％左右。上述二個構項2月變化都不大，單項分數因此持平。

何世昌指出，議價率增加的原因，仍與建案開價持續拉高有關。今年以來，台北市新建案平均開價已連二個月站上110萬元／坪，比2014年前波最高點108萬元／坪更高。新北市新建案平均開價亦連二個月衝至50萬元／坪，同樣創下歷史新高。

代表市況的來客與成交組數，2月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為28.5組／週，比1月（25.1組／週）增加3.4組／週，中止連續三個月下滑。雖然2月首週為年節假期，營業接待中心少且來人量低，但年後來人量明顯回升。另外，2月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.7組／週，比1月（2.9組／週）減少約0.3組／週。

雖然來客組數稍增，但與去年2月水準相比卻明顯低許多，更不如去年高峰的40幾組／週，但這是近期市場的特殊狀況。何世昌解釋，在升息預期與政府頻頻打房壓力之下，不少潛在購屋族轉為觀望，因此目前新建案來客量偏低，但願意出門看屋的人出手意願卻很高，即使是新來客成交比也不錯，成交量與來客量走勢呈現脫勾發展，「打房竟意外替業者篩掉無效客」。

何世昌進一步指出，今年適逢選舉年，打房措施將會因此加重，但建設支票卻頻頻開出，受惠於軌道建設題材的區域如汐止（基隆捷運）、五股、泰山（五泰輕軌）、新店安坑（安坑輕軌）與宜蘭市（宜蘭高鐵）等地，2月中下旬成交明顯放量，建案銷售轉熱。由於今年適逢選舉年，預料建設支票會不斷開出，個別受惠的區域房市買氣表現突出。不過，業者定價策略應儘量從「有夢最美」轉為「逐夢踏實」，以免快速飆高的價格嚇跑買氣，影響到銷售成績。