美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨晚間抵台，行政院長蘇貞昌今天下午於行政院接見蓬佩奧，蘇貞昌致詞時感謝蓬佩奧在國務卿任內，不僅支持美國對台軍售達十次，還解除台灣重要官員到美國的限制，如今來訪會彼此交換意見，更有利於台美關係互動。蓬佩奧則說，中國共產黨帶來的威脅，美國與周邊國家也意會到，「我們必須要想辦法挺身而出，讓中國共產黨知道，必須要尊重人權、尊重人民的尊嚴，還有尊重台灣人民追求自由生活的權利」。

蘇貞昌今天下午接見蓬佩奧夫婦與曾任國務院政策規畫處中國小組組長余茂春等人，蘇貞昌指出，蓬佩奧雖然是第一次到台灣，但台灣人對蓬佩奧有很多肯定，包含在國際上為台灣發聲、做很多對台灣友好，增進台美關係的發言、作為，不但肯定和感謝，全國民眾對他也都不陌生；現在連地方選舉候選人，都掛了很大的看版，甚至為此爭取選票。

蘇貞昌細數蓬佩奧在國務卿任內對台灣的協助，像是提供台灣所需自我防衛的武器，也解除台灣重要的相關政府官員到美國的限制，做很多努力，都對台灣互動友好等。他還舉例，像外交部長吳釗燮娶媳婦，他要去美國都不行，還要延後去，但如今美國不受制於中國的不合理，也更溫暖。

蘇貞昌提到，烏克蘭有惡鄰居，台灣也有一個惡鄰居，也是同樣專制政權，要恢復歷史榮光，因此對鄰國侵略、動武，違反普世價值，台灣作為對抗專制侵略的第一線，有很多非常堅定的信念，以及有很多經驗，如今蓬佩奧到訪，政府可以彼此交換，相信更有利於台美關係及各方面互動。

蓬佩奧則說，他在國務院擔任4年國務卿，也擔任6年國會議員，深深體會這世界上氛圍「獨裁」與「民主」兩個陣營，獨裁總是想要干擾想要自由生活的人們，台灣是想要自由生活的這群人，也非常保衛自由、全世界能持續過自由生活。

蓬佩奧表示，今天他私下以美國公民身份來訪，不再是美國聯邦官員，但美國全體人民都非常熱愛台灣，希望能一起和台灣奮鬥，美國與周邊國家也意會到中國共產黨帶來的威脅，勢必要想辦法挺身而出，讓中國共產黨知道，必須要尊重人權、尊重人民的尊嚴還有尊重台灣人民追求自由生活的權利，美國對台灣人追求這份權益是力挺的。