受到全台大停電衝擊，中油高雄林園石化廠緊急停爐，高雄石化產業鏈上中下游損失恐逾10億元。中油石化事業部執行長陳國棟表示，停電連帶又停水，當下只能緊急停爐，目前系統陸續恢復中，但若要恢復正常運作最快要3天。另有石化業者不滿台電無預警停電，造成產能嚴重受損，揚言要向台電求償。

陳國棟指出，林園石化廠約2成5與台電電網並聯，約7、8成自己供電，今天停電事發當下工廠大亂，瞬間電力下降，只好做出緊急停爐因應，目前先從水電基本公用系統恢復，但若要回到正常營運還得再等等。

「不是像電風扇，插電就可以轉！」陳國棟表示，這麼大的一個工廠，要運作必須水電系統、動力系統、冷卻系統、蒸氣加熱系統等一一到位，要派員逐一檢查功能，以及要透過燃燒塔排放清理堵塞在管線內的原料及半成品，確保安全無虞下，才可以重新開爐啟動作業，最快也要3天時間。

陳國棟提到，目前下游仍有8成石化廠尚未恢復供電，廠商一個頭兩個大，但中油也要全盤掌握狀況，畢竟現在上下游產業鏈整合，中油貯槽有限，仍無法透過管線送料給下游廠商，初估這幾天整體石化產業鏈損失恐1、20億元，但實際數字仍需精算。