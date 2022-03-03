3日上午全台無預警大停電，台電新營區處統計，因興達電廠事故導致全台大停電，台南市麻豆、新營、官田、六甲、下營、大內、後壁、鹽水等區有5萬2295戶受影響停電，經緊急搶修，截至下午2點20分，已有3萬5658戶復電，但仍有1萬6637戶停電中。