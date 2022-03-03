0303大停電 台南溪北地區下午2點半還有1.6萬戶停電 15:032022/03/03 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電新營區處統計，截至下午2點20分，轄管地區已有3萬5658戶復電。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日上午全台無預警大停電，台電新營區處統計，因興達電廠事故導致全台大停電，台南市麻豆、新營、官田、六甲、下營、大內、後壁、鹽水等區有5萬2295戶受影響停電，經緊急搶修，截至下午2點20分，已有3萬5658戶復電，但仍有1萬6637戶停電中。 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 #大停電 #2點 #麻豆 #303 #溪北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 宜蘭縣全數復電 11:232022/03/03 生活 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 生活 影／興達電廠狂冒煙！驚人現場曝光 台電緊急回應 11:452022/03/03 生活 全台大停電 羅智強曝「紅綠燈都不亮」 釣出大票網友哀號：愛不夠 09:412022/03/03 政治 全台大停電 柯文哲：缺電問題大家心裡有數 12:282022/03/03 政治 前天才說「確保穩定供電」呂謦煒：全台大停電打臉蔡政府 12:502022/03/03 政治 興達「開關廠設備故障」全台大停電 副廠長揭「爆炸聲」真相 13:312022/03/03 生活 全台大停電 王美花曝「聽說碰了一聲」：500萬戶受影響 11:042022/03/03 政治 全台無預警停電 台電粉專遭出征 網看昨晚1貼文驚：先知 12:252022/03/03 生活 全台大停電嚇爆 這檔不斷電概念股噴至漲停 10:162022/03/03 財經 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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