科技業人力需求大爆發，英業達（2356）今年喊出至少網羅1000位以上的創新研發、智慧製造、智慧醫療、大數據分析、車用電子及雲端運算等領域的優秀研發人才，將於本周展開的校園招募活動中鎖定電子電機、資工資管、機械航太、人工智慧與大數據分析領域的專才加入。

另一方面，緯創（3231）則繼於年前為旗下AI智慧應用相關新事業領域徵才，大手筆祭出最高20萬元的入職獎金後，現再針對已離職至少兩年以上的前緯創人年後轉職、回到緯創就職開出最高6萬元的期間限定回任獎金，鎖定高雄、新竹及雙北研發人才發出招募令。

長期專注筆電與雲端伺服器產品設計開發的英業達，近年來亦致力於電競筆電、邊緣運算與AI／5G伺服器的發展研究，同時為持續優化旗下相關產品效能，英業達除成立了AI研究中心與5G通訊技術中心，並投入如智慧醫療與車用電子（EV）領域，在研發上近年也有卓越成果，多樣產品獲得殊榮。

2020年，英業達更與微軟合作建置臺灣第一個「5G Open RAN專網智慧工廠」，大幅節省人力並提升產品檢測率，去年並榮獲「經濟部產業創新獎」的肯定。另在智慧醫療產品部分，則陸續獲得「國家新創獎」與「臺灣精品獎」。至於在車用電子方面，英業達已累計有數百件專利，近期並榮獲全球企業「車聯網智慧路側發明專利」Top 100殊榮。

重視人才培育的英業達，針對在學中的學子提供各類型企業專班及獎學金等預聘計畫，期望藉此延攬更多潛力人才，鏈結產業人才需求。參與預聘計畫者，除可領取高額獎學金外，亦保障其畢業後立即就業。

至於緯創針對應屆畢業新鮮人及大三以上含碩、博士在學學生，則分別推出MPT儲備人才計畫、實習等校園微才活動，近期並在人力銀行開出超過700筆的徵才列表，地點含括了雙北、桃園、新竹、台南到高雄之外，越南、印度、馬來西亞、墨西哥及捷克等海外據點也都開出工作機會。