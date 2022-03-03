近來美股受到美聯準會即將（Fed）升息、俄烏事件、通膨前景等不確定性等因素牽動，但市場對於投資配置需求仍高，今年美國經濟將延續復甦格局，股市近期修正，使本益比回降，提供逢低進場機會。富邦證券建議投資人不妨以美股定期定額方式分批布局美股市場。

目前富邦證券提供高達80檔美股標的供投資人選擇，最低申購金額只要100美元，就可以當全球一流企業的股東，還可以參加總獎品高達百萬的「富貴要人幫 存股找富邦」活動。

富邦證表示，「美股定期定額」具有4大優勢。第一，投資人可固定於每月的8、18、28日申購美股定期定額架上商品多元的80檔，包含精選40檔標普500指數績優個股及40檔趨勢ETF標的。

第二，最低申購金額只要100美元，買入手續費以成交金額0.20％計算，無最低手續費，大幅降低投資美股門檻。

第三，小額也能擁有高價股，「美股定期定額」採用碎股方式買進績優高價股，可以擁有股數小至小數點後五位。以亞馬遜3/1股價$3022.84美元為例，一股近10萬元門檻讓許多投資人卻步，現在100美元也能成為亞馬遜股東，投資高價股不是夢。

第四、富邦證券提供整股轉撥服務，投資人可將累計的整股庫存轉入一般複委託庫存，投資人在操作及配置上更為靈活。

富邦證表示，即日起至31日將推出早鳥獎勵，首次扣款台、美股定期定額成功即可獲得100點 LINE Points，限量5000份，送完為止；於活動期間扣款當月台、美股定期定額更可參加當月抽獎，將抽出2台iPad及6組富邦勇士球票與周邊商品。

為養成客戶定期投資習慣，再加碼累積扣款滿額加碼抽，客戶於活動期間內扣款台、美股定期定額並達滿額條件，即可獲得3次iPhone抽獎機會，扣越多機會越多。此外，4月1日至8月31日首扣成功者，則可以獲得LINE Points 50點，並在達活動條件後享iPad、iPhone抽獎機會。