傅孟柏為戲親嘗許多「自殺偏方」。（威視提供）

黑色犯罪電影《售命》由新銳導演鄧仲謀編導，集結傅孟柏、曾之喬、蔡淑臻、李銘忠等實力派陣容主演，上週曝光前導預告後，在網路掀起熱議，尤其是飾演厭世魯蛇的金鐘視帝傅孟柏，在片中顛覆形象的角色演出，讓粉絲眼睛為之一亮，預告中也可看到，厭世的傅孟柏決定了結自己的生命，竟異想天開嘗試網路的「自殺偏方」，不僅一口氣吞幾十顆口香糖、狂灌紅蘿蔔汁，甚至還大吸肉桂粉等荒謬行為。

傅孟柏透露，為了體會角色的感受，拍攝時都是來真的，他一次吞了幾十顆口香糖，讓他涼到受不了；而直接吸一大湯匙的肉桂粉更是讓他痛苦直喊：「超崩潰！真的吃不了太多，太可怕了！」並表示接著拍攝的廁所嘔吐戲「都是真的吐」，如此敬業的「搏命演出」也讓鄧仲謀導演讚不絕口：「他真的讓這個角色完全的活過來！」導演也表示選中傅孟柏的原因正是他的可塑性極高：「他演什麼像什麼，我很難想像其他演員來呈現。」

戲路多元的傅孟柏在看完劇本後非常感興趣，除了本身就喜歡黑色幽默的題材之外，另一原因是他一直都很想演魯蛇，興奮直呼：「我還沒有機會可以演魯成這樣子的！」並透露自己私下放鬆時十分軟爛，完全是本色演出：「我常常在矯正自己的駝背，但拍這部戲完全不需要。」然而聊到印象最深刻的戲，傅孟柏自曝當時最期待拍攝的竟是一場在床上「打手槍」的戲：「因為很好笑啊，越專心享受就越好笑，怎麼可以在電影院大剌剌的這麼愚蠢！」

傅孟柏這次在《售命》中突破性的演出，不僅讓曾之喬力讚：「他很用心，也很有天分！」導演更是給予極高評價：「真的很期待大家能看到他這次的表演，將會看到非常完整、全面化的傅孟柏！」電影4月29日在台上映。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980