俄羅斯近期大舉進攻烏克蘭，此激進行為造成大量人民傷亡，如此舉動也讓他們付出代價，在體壇俄羅斯幾乎被全世界運動總會封殺，其中國際網球總會(ITF)也不例外，禁止俄羅斯參加旗下團體賽事，不過有個特例，就是他們得以「無國籍」身份參賽，這讓剛登基世界球王寶座的麥維德夫(Daniil Medvedev)相當尷尬。

Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis



⬇️ — ATP Tour (@atptour) March 1, 2022

近期各大世界運動總會都接連封殺俄羅斯，連協助他們作戰的白俄羅斯也不放過，而這些指令都是由國際奧會(IOC)所下達，國際網球總會日前就宣佈禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，接著連WTA、 ATP和四大滿貫賽也發表聯合聲明，決議取消10月在莫斯科舉行的克林姆林盃，而其中的俄羅斯選手都呈現「無國籍」狀態！

其中受最大影響的莫過於新科世界球王麥維德夫，剛終結網壇四天王18年盛事的他開心沒多久，就被祖國給害慘，好不容易成為球王的他無法以俄羅斯球員參賽，ATP近期就公佈最新世界排名，排首位的麥維德夫國家欄位呈現空白，此外魯布列夫(Andrey Rublev)、白俄羅斯好手艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)同樣被波及。

(截自ATP TOUR官方網站)

其實麥維德夫在俄羅斯開打前就受到國家局勢影響，在澳網尤其明顯，每場比賽他都彷彿置身對手「主場」，遭到澳洲及其他國家球迷以噓聲對待，在男單冠軍戰對決西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)時除了被對手大逆轉，還得不到場邊任何支持，賽後他對此情況表達看法說：「這很令人失望，讓人感到不被尊重！」