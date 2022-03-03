高雄3日上午無預警停電，又遇上境外汙染滯留，導致空氣品質達紅色警戒等級，高市府環保局2日晚間緊急通報轄區35家大型工廠提前啟動應變措施，減少汙染排放，並減緩空氣品質惡化。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

雪上加霜！高雄3日上午無預警停電，又遇上境外汙染滯留，導致空氣品質達紅色警戒等級，高市府環保局2日晚間緊急通報轄區35家大型工廠提前啟動應變措施，減少汙染排放，並減緩空氣品質惡化，由於全台大跳電，各地均傳災情，環保局也派員至各工廠緊盯廠區狀況，防堵停電影響造成異常排放。

由於興達電廠事故，造成全台各地出現停電災情，高市府環保局表示，轄內部分工廠因停電造成製程設備跳車，立即使用緊急發電機組及廢氣燃燒塔，環保局第一時間已派員至前20大工廠及各工業區工廠察看，隨時掌握各工廠是否受因停電影響造成異常排放。

高雄3日除了遇到全台大停電，也因為境外汙染源隨東北風南下加上清晨濃霧，嚴重影響高雄空氣品質，環保局表示，2日上午發現空氣品質由北至南逐漸惡化，並推斷此波境外汙染物隨風向將於夜間抵達高雄，便立即通報轄內各大工廠配合減少排放量，共同減緩空氣品質惡化。

環保局指出，他們持續於3日加強應變作為，除要求35家工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等提昇防制效率、降載減排外，環保局也針對路竹、大社、小港、林園等區的大型汙染源稽查，確保工廠依照操作許可執行，並執行設備元件檢測，排除汙染物泄漏之虞。

此外，同時利用連續自動監測設施(CEMS)24小時監控工廠汙染物排放濃度，杜絕異常排放，也加強道路洗掃、營建工地巡查並提升灑水頻率、執行柴油車目測判煙作業及路邊攔查等措施，透過固定、移動、逸散汙染源應變措施，減緩高市空品惡化。

環保局呼籲，民眾在空品不佳期間，應減少戶外活動，外出民眾也應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，同時儘量使用大眾運輸工具，減少汙染排放。