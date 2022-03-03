疫苗保存受停電影響？ 陳時中：合約院所皆有不斷電系統

今天上午全台大停電，有診所醫師擔憂新冠疫苗失溫恐影響民眾接種權益。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，各合約機構都備有不斷電系統，至少可維持4小時電力，而疫苗在常溫下也有一定保存時間，各廠牌至少可達6小時，由於今天停電時間不長，目前沒有接獲疫苗損壞的情況。

陳時中指出，合約接種院所都設有不斷電系統，當初簽約時都有要求，至少可供電4個小時；另外疫苗在常溫之下有一定的保存時間，AZ開瓶後可於30度環境下保存6小時，未開瓶可以放更久，莫德納於2到25度環境下可保存12小時，最多不超過19小時，BNT稀釋後置於2到30度環境下，應於6小時內使用完畢，高端在大於27度環境下可保存6小時，最多不超過8小時。

陳時中表示，目前電力也陸續恢復中，由於停電時間沒有很長，已向各衛生局了解，目前還沒有疫苗超時的情況；但如果在不可抗力情況下造成疫苗損失，也不會由個別醫療院所負責。