俄羅斯攻打烏克蘭已經超過一周，世界各國都在擔心普丁是否會動用恐怖武器，並關心這場戰事何時能結束？跟印度神童阿南德同樣研究吠陀占星的占星師李靜唯分析，3/8前普丁可能會有更瘋狂的行動，這場戰事如果錯過3月下旬談判成功的黃金機會，就有可能變成一場消磨戰，可能拖到9月底。

李靜唯老師指出，火星目前位於摩羯座，正意謂著對於權力追求有著強大的力量，並且會使用暴力或強硬的手段來達到目的，似乎可印證普丁出兵的動機雖以民族主義包裝，仍難脫有為個人或國家利益出兵的影子在內，更不樂見的是目前火星與代表死亡的冥王星正在合相當中，而且度數非常緊密，因此在3/8以前有可能普丁會採取更瘋狂的舉動而發生大量死傷的情況。

李靜唯老師強調，水星在3月7日開始進入水瓶座，接著到3月23之前水星都在往木星靠近，這段時間有可能是俄羅斯與烏克蘭能夠談判成功的黃金時段，一旦錯過了，雙方可能就很難再有共識，。而伴隨著5月土星進入水瓶座，受到凶星「計都」相位影響，這場戰事將演變成為消磨戰，造成全世界難以估計的損失。

李靜唯老師分析，目前凶星「計都」已經開始進入27星宿當中第16個名為「氐宿」的星宿位置，這個星宿的核心主題就是「目的」，在吠陀占星系統裡，「氐宿」象徵對立的兩端會以強大的動力與手段證明自己比對方優秀，如何達到平衡就需要智慧，而「計都」在「氐宿」會一直待到9月23日。

李靜唯老師強調，俄羅斯入侵烏克蘭已經引起各國反彈，這段時間本身存在爭議的地區、或立場對立的兩方，都可能會產生衝突。李靜唯老師形容，「計都」在「氐宿」的概念很像塔羅牌裡的寶劍4逆位，寶劍4如果是正位，對立的雙方就會願意放下爭議暫時休兵，但逆位意味著當感受到利益受到損害時就會再度奮力開戰，因此研判俄烏之戰有可能延續到9月底。

李靜唯老師說，金星跟火星在3月會一直維持合相，並且保持緊密度數，且持續往土星靠攏，意謂著3月現實流通貨幣、加密貨幣、黃金跟白銀等金融貨幣這段時間會有很明顯的起伏變化，例如黃金的價位因為戰爭而成長，從星象角度預測這一波漲幅可能會持續到5月份。

好消息是到了4月金星開始遠離土星，並且往木星靠攏，因此儘管經濟狀況在3月不理想，但4月開始就會慢慢好轉，李靜唯老師強調，隨著4月底Kala Sarpa Yoga蛇的格局結束，某些國家的股市有機會創新高，因此3月底將會是一個重新布局，財富重整的好時機。