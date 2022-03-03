新冠肺炎蔓延全球已經2年疫情仍高張，最近香港疫情更是大爆發，單日確診超過5.5萬例，創下歷史新高，不僅民眾內心動盪不安，更衝擊社會整體正常運作，許多藝人也在這波疫情中確診，包含女星戴祖儀，她最近開直播報告近況，透露確診後高燒、喉嚨痛病況嚴重，但卻無法上醫院，只能盡量待在房間，但仍跟家人同住。

如今身為無線台藝人的戴祖儀，原本是學業成績優秀的法律系高材生，她大學畢業後在香港實習，才發現自己不適合當律師，於是轉當歌手，邊從事街頭藝人工作邊直播，後來被簽約，曾在港、台兩地發唱片，正式出道後也嘗試拍戲，甜美自然的模樣深受觀眾喜愛，港劇《多功能老婆》、《刑偵日記》是其代表作。

戴祖儀於今年2月證實自己確診新冠肺炎，她近日開直播跟粉絲聊身體狀況，表示知道確診後雖然立刻向政府相關單位通報，但可能因為如今香港的醫療量能不堪負荷，無力再接收更多病患，因此她只能待在家裡自我隔離。

戴祖儀透露確診後仍跟家人同住，她怕傳染給別人，因此出房門都會戴口罩，也跟其他家人分開使用廁所，盡量待在房間中追劇打發時間，她還透露剛確診時狀況很糟，連續2天高燒40度不退，到第三天才慢慢退燒，最痛苦的是喉嚨痛，還伴隨著流鼻涕，直呼真的很辛苦，所幸到現在已經恢復精神可以開播，如今她天天用鹽水洗口鼻，也有好好吃藥、補充維他命C，希望身體快點復原。