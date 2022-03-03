大陸女星劉濤以古裝劇《瑯琊榜》「霓凰郡主」一角，再創演藝事業巔峰，原本婚後一度淡出螢光幕的她，傳出為了幫老公王珂還清4億債務，復出後更是日夜不休的拍戲，雖然一度曾傳出婚姻亮起紅燈，但兩人都雙雙否認，不過如今卻傳出他與上海東方衛視主持人曹可凡互動親暱，讓婚變傳聞甚囂塵上。

微博《娛圈狄胖胖》曬出幾張照片，只見劉濤與好友聚餐離開後，居然當街雙手挽著一名男子的手臂，兩人不僅有說有笑，劉濤更是像極一個小女生蹦蹦跳跳，心情似乎相當好，男方不僅搭上劉濤的肩膀，甚至一把將她攬向身邊，互動可以說是相當親密，而這名男子竟是上海東方衛視主持人曹可凡。

劉濤當街手挽曹可凡，互動像極一般情侶。（娛圈狄胖胖微博）

曹可凡與劉濤曾在節目《我們在行動》合作過。（微博）

曹可凡現年58歲，比劉濤年長15歲，已婚的他與妻子育有一子，兩人曾在2019年於公益紀實節目《我們在行動》合作過，如今兩人互動親暱，讓人好奇關係是否非一般朋友，也讓網友紛紛留言：「又是一個要離婚的前奏」、「這個女人本來就不一般」、「這娘們是真不挑食」，「劉濤和誰都這樣，資源就是這樣搞來的」。

但也有不少人跳出來緩頰：「都什麼年代了，性格開朗點的和異性好友打鬧有多大罪過」、「誰沒有朋友呢，這不很正常嗎，那麼多人都直接挽胳膊了」、「朋友之間瘋瘋癲癲很正常」。